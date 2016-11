Trumpovo vítězství roztrhalo dosavadní rekordy sociálních sítí

Své pohledy na průběh či výsledky hlasování sdílely ve volební den na sociálních sítích desítky milionů lidí, v politické diskuzi počet dosud nevídaný. Od půlnoci mezi pondělím a úterým do středeční třetí hodiny ranní, kdy Donald Trump vystoupil se svým vítězným projevem, se na sociální síti Twitter objevilo více než 75 milionů tweetů odkazujících na prezidentské volby. To více než dvojnásobný nárůst oproti dosud rekordním 31 milionům tweetů z posledních voleb v roce 2012. Pro srovnání, rozhodujícímu zápasu světové série baseballové ligy MLB stačilo minulou středu na titul nejsdílenějšího baseballového utkání historie 10,5 milionu tweetů.

Na Facebooku diskutovalo o průběhu hlasování více než 115 milionů lidí a jejich příspěvky vygenerovaly dohromady 716 milionů interakcí (tedy lajků, komentářů či sdílení). Během povolebního večera a noci pak uživatelé nejrozšířenější sociální sítě shlédli 643 milionů k volbě relevantních videí. Srovnání s minulými volbami však zástupci Facebooku na rozdíl od Twitteru nenabídli.

Aktivita na Twitteru během volebního dne

See how America Tweeted about voting on #ElectionDay ahead of the polls closing pic.twitter.com/DDo10N9uOR — Twitter Government (@gov) 8. listopadu 2016

Za období od 23. března 2015, kdy republikán Ted Cruz odstartoval kampaň oficiálním oznámením své kandidatury na prezidentský post, do 1. listopadu tohoto roku čítá Facebook celkem 8,8 miliard příspěvků a interakcí odkazujících na volby. Twitter pak za období od loňského srpna hlásí miliardu unikátních tweetů s volební tématikou.

Povolební vývoj v USA jsme sledovali online

Nejdiskutovanějším momentem kampaně se kromě samotného volebního dne stala druhá televizní debata mezi Donaldem Trumpem a Hillary Clintonovou. Na Facebooku vyvolalo ostré klání celkem 92 milionů interakcí v podání necelých 20 milionů uživatelů. Dalších 17 milionů jedinečných příspěvků pak přidali uživatelé Twiteru. Vyhrocený duel, v němž Trump mimo jiné prohlásil, že jeho soupeřka patří do vězení, se po svém skončení stal nejsdílenější politickou událostí všech dob. Tento rekord však dlouho nevydržel. Samotné úterní hlasování jej hravě překonalo.

Počet tweetů zmiňujících jednoho z kandidátů v období od ledna do října

Tweets mentioning candidates @HillaryClinton and @realDonaldTrump since the start of 2016 pic.twitter.com/G3gqyWhkGH — Twitter Government (@gov) 7. listopadu 2016

Co se týče samotných tweetů, také zde se úterý zapsalo do historie výrazným písmem. Příspěvek poražené demokratky Hillary Clintonové, v němž motivuje dívky, aby „nikdy nepochybovali o své hodnotě a síle“ se s téměř 900 tisíci lajky stal čtvrtým nejoblíbenějším tweetem historie. Vítězný komentář republikána Donalda Trumpa se pak s necelými 600 tisíci lajky zařadil na deváté místo. Dá se přitom očekávat, že oba příspěvky se v žebříčku posunou ještě výše.

Vezmou-li se v potaz jednotlivá témata, pak nejvíce pozornosti věnovali uživatelé Twitteru zahraničním vztahům. Od loňského srpna poslali do kybersvěta k tomuto tématu ve spojení s prezidentskými volbami 50 milionů tweetů. Následuje terorismus, ekonomika USA, problematika zbraní a kybernetická bezpečnost. Podobnou statistiku, byť pouze z volebního dne, zveřejnil také nejoblíbenější internetový vyhledávač Google. Do něj zadávali uživatelé nejčastěji hesla jako migrace, potrat a rasa.

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world." — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 9. listopadu 2016

Such a beautiful and important evening! The forgotten man and woman will never be forgotten again. We will all come together as never before — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. listopadu 2016

