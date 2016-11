Co bude s Obamovým účtem na Twitteru? Může ho zdědit Trump

Manželé Obamovi byli prvním prezidentským párem, který se v Bílém domě objevil po rozmachu sociálních sítí. Na Twitteru si tak přivlastnili uživatelské účty @POTUS (President of the United States) a @FLOTUS (First Lady of the United States). Jejich význam však u nich v lednu přestane platit a oba o své účty přijdou.

I když ne úplně. Bílý dům už oznámil plán, jak se s nastalou situací vyrovná. Všechny příspěvky 44. prezidenta USA převede na nový účet @POTUS44, který spadá pod americký národní archiv NARA.

Příští prezident pak začne s „čistým štítem“, nicméně mu zůstanou všichni tzv. followeři, kterých má Obama v současné chvíli přes jedenáct milionů. Pikantní by to bylo zejména ve chvíli, kdyby se novým prezidentem stal Trump, který se vůči současné hlavě státu tvrdě vymezuje.

Podobný postup bude praktikován i v případě dalších sociálních sítí, například Facebooku nebo Instagramu. Všechny příspěvky, které byly dosud publikovány pod účtem The White House, přejdou na Obama White House a zároveň budou archivovány pod NARA, který nad nimi převezme kontrolu.

Dále čtěte:

Šéf FBI je bezúhonný a volby ovlivňovat nechce, myslí si prezident Obama

Jaká je vaše hodnota na Twitteru? Pětkrát nižší než na Facebooku