Debata „do krve“. Trump by Hillary zavřel

Velmi ostrá a plná osobních útoků byla druhá debata demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové a republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Clintonová podle očekávání kritizovala Trumpa za jeho chování k ženám. On odpověděl obviněním jejího manžela ze sexuálních útoků. Rovněž pak prohlásil, že by jeho soupeřka měla být odsouzena k trestu vězení za to, že ve funkci ministryně zahraničí využívala soukromý e-mail k pracovním účelům.