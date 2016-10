Skutečný vítěz prezidentské debaty? Tablety na bolest hlavy

Jsou jím tablety proti bolesti hlavy Excedrin, jež patří pod křídla švýcarského farmaceutického koncernu Novartis. Obdoba u nás známějšího aspirinu se ve středu stala hitem sociálních sítí. Stalo se tak však nikoliv díky zázračné účinnosti či jiným vlastnostem, nýbrž díky vtipné a trefné reklamní kampani, jež si vystřelila z blížící se prezidentské debaty mezi Hillary Clintonovou a Donaldem Trumpem.

„Riziko debatní bolesti hlavy je vysoké. Buďtě připraveni s Excedrinem,“ dal by se přeložit tweet farmaceutické firmy, jenž během chvíle získal více než 2 tisíce lajků a 900 sdílení. K příspěvku je vložena grafika, na níž je vyobrazena krabička Excedrinu s popiskem, podle nějž „si 64 procent Američanů myslí, že vyvarovat se bolestí hlavy během prezidentských voleb je nemožné.“ Na příspěvek navázaly desítky pochvalných reakcí a hashtag #DebateHeadache (debatní bolest hlavy) rozšířili uživatelé do všech koutů internetu.

The possibility of a #DebateHeadache is high. Be prepared with Excedrin®. pic.twitter.com/J1c1Mg6Wsk — Excedrin® (@Excedrin) 19. října 2016

Příspěvek si na sociální síti okamžitě získal mnoho příznivců. Někteří uživatelé podle svých tweetu zareagovali tím, že si krabičku tablet proti bolesti hlavy pro jistotu hned koupili.

Since @Excedrin had such a great Twitter ad I stopped on my way home to get some to watch the debate last night #debateheadache — Tom John (@tomjohn01) 20. října 2016

Další uživatelé Twitteru se s ohledem na očekávaný průběh debaty v žertu rovnou zajímali, zda společnost neprodává také léky na nevolnost.

@Excedrin Great ad, now if you've got something for the associated nausea... #DebateHeadache — Ex-GOP Laura (@PatriotLaura) 19. října 2016

Ještě před samotným zahájením středeční debaty měla díky kampani Excedrinu o vítězi jasno televizní stanice CNN.

Jíní uživatelé se přimlouvali, že autor tweetu by měl být za svoji trefnost náležitě odměněn.

Mezi reakcemi nechyběla ani vyjádření příznivců obou kandidátů. Zatímco stoupenkyni demokratické kandidátky Hillary Clintonové způsobí migrénu jen pohled na republikána Donalda Trumpa…

@Excedrin Just seeing that orange Maniac Trump gives me a migraine — Chrissy♥ (@ChrissysBlog) 19. října 2016

…jeho příznivec se ptá, kolik tablet bude muset spolykat, aby se v případě vítězství Clintonové předávkoval.

@Excedrin how many of these do I have to take to kill myself if @HillaryClinton wins? #imwithher #suicidal — Jace, The Deplorable (@jacecaudwell) 19. října 2016

