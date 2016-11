Velcí hráči Silicon Valley chtějí samostatnost Kalifornie

Hlavní postavou iniciativy se podle všeho stane americký podnikatel a investor íránského původu Shervin Pishevar. Ten stál jako investor u zrodu a expanze společností Uber, Airbnb či Munchery a je jedním z otců vysokorychlostního transportního systému Hyperloop. Kampaň zahájil Pishevar v úterý večer prostřednictvím série tweetů, jejichž vážnost následně potvrdil stanici CNN.

1/ If Trump wins I am announcing and funding a legitimate campaign for California to become its own nation. — Shervin (@shervin) 9. listopadu 2016

„Pokud Trump vyhraje, prohlašuji, že zahájím a finančně podpořím legitimní kampaň za nezávislost Kalifornie,“ dal by se přeložit jeden z investorových příspěvků na sociální síti Twitter. Souhlasné reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Kromě stovek lajků a retweetů odpovědělo na Pishevarův příspěvek hned několik dalších velkých jmen ze Silicon Valley.

@shervin I was literally just going to tweet this. I'm in and will partner with you on it. — DAVE MORIN (@davemorin) 9. listopadu 2016

„Přesně tohle jsem chtěl právě také tweetnout. Jdu do toho s tebou,“ zněla odpověď od Davea Morina, investora a zakladatele privátní sociální sítě Path. „Podporuji vaše snažení. Pokud mohu s něčím pomoci, dejte mi vědět,“ připojil se někdejší manažer Googlu a zakladatel designové společnosti Design Inc. Marc Hemeon. Pishevarovo vyjádření si pochopitelně nezískalo jen souhlasné reakce. Někteří uživatelé Twitteru se pustili do kritiky podnikatele kvůli tomu, že chce raději utíkat se země, než aby se ji pokusil ze své pozice pozvednout.

Slzy v Silicon Valley

Jakkoliv může plán kalifornských podnikatelů vypadat jako přitažený za vlasy, nedá se mu upřít, že celkem trefně vystihuje převládající povolební náladu v Silicon Valley. Volební preference většiny postav z této technologické líhně byly od začátku kampaně zcela jednoznačné. Pod otevřený dopis, jenž označil případné Trumpovo vítězství za „pohromu pro inovace“ se v polovině července podepsala více než stovka technologických lídrů.

Přímou podporu pro Hillary Clintonovou v klání proti Trumpovi pak vyjádřili mimo jiné současný šéf Applu Tim Cook, ředitel automobilky Tesla a vesmírného projektu SpaceX Elon Musk, zakladatel profesní sítě LinkedIn Reid Hoffman, ředitel internetové společnosti Salesforce Marc Benioff či zakladatel Napsteru Sean Parker. Jednou z pouhé hrstky výjimek, jež podpořili naopak republikánského kandidáta, je pak člen představenstva společnosti Facebook a spoluzakladatel platební platformy PayPal Peter Thiel.

Stále velmoc

Pishevar dále uvedl, že hlavním cílem kampaně má být „dosažení důležitých systémových změn v zemi.“ Upozorňuje přitom zejména na nutnost vzbuzení dialogu ohledně rasismu, sexismu, nenávisti a eroze kulturních hodnot, jež podle něj Trumpova kampaň přinesla. Dodal, že i v případě úspěchu jeho iniciativy není vyloučeno, aby se Kalifornie do Unie zase vrátila. Detaily ohledně způsobu vystoupení či přesným krokům, jakými by se kampaň za nezávislost státu měla ubírat, zůstávají otázkou.

Čtyřicetimilionová Kalifornie je nejlidnatějším a hospodářsky nejsilnějším státem federace. Po případném vystoupení z Unie by se stala šestou největší ekonomikou světa. Předstihla by tak například Francii, Itálii či Indii a zařadila by se pouze za Spojené státy, Čínu, Japonsko, Německo a Velkou Británii.

Dále čtěte:

Americký paradox: Trump vyhraje i s menším počtem hlasů. Sledujte ONLINE

The Guardian: Američané jsou v hrozivé situaci, zvolili chorobného lháře

Brexit 2.0: Volební šok v USA rozkmital měnové trhy

Nejbohatší prezidenti USA. Trump má o miliardu víc než všichni dohromady