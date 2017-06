Jak strávit zajímavou dovolenou se sto dolary na den? Přečtěte si tipy týdeníku Euro

Pokud pomineme zapřisáhlé domasedy, lze náš živočišný druh rozdělit do dvou jasně definovaných typů a řady přechodných forem. Jeden extrém představují „doživotní batůžkáři“, druhý tvoří „účastníci zájezdu“, třeba i poznávacího, ale přece jen organizovaného, kteří se na krok nehnou od česky mluvícího průvodce.

Drtivé většině dnešních šedesátníků a raných sedmdesátníků nebylo v Česku dopřáno podstoupit povinný iniciační rituál jejich západoevropských nebo amerických vrstevníků – cestu do Indie. Exotická část tripu začínala v Istanbulu, odkud se jelo přes Írán do Afghánistánu, na který staří hippíci dodnes vzpomínají se slzou v oku, a pak přes Pákistán do Indie. I v Česku se nepočetným šťastlivcům, kteří dostali doložku a devizový příslib, podařilo cestu absolvovat, většinou ovšem s využitím dolary šetřícího rublového leteckého mostu přes Moskvu a Taškent do „Afghoše“, ovšem jen do té doby, než tam soudruh Brežněv poslal internacionální pomoc. Pak nadlouho spadla klec a jezdit dnes do Kábulu s batůžkem snad nikoho nenapadne.

Nemá cenu opakovat, že Češi jsou velcí cestovatelé, kteří se dříve odříkaného snaží už skoro třicet let dopřát si dvojnásobně, a kdo začínal jako batůžkář, sotva dospěl evoluční cestou k účastníkovi zájezdu, protože cestovat podle vlastního itineráře je silně návykové. S věkem však přece jen klesá ochota sdílet pokoj s deseti neznámými lidmi a můžeme diskutovat, zda je horší poslouchat zvukové projevy spolunocležníků, anebo užívat blaho společné sprchy a toalety na patře. Cesta autobusem bez klimatizace, kde se o sedadlo dělíte s nejméně dvěma dalšími zájemci (případně kozou), toho se – přiznejme si – také časem přejí.

Takže chcete poznávat zajímavé země, ale v relativním pohodlí a bezpečí. Kolik takových najdete, kde lze strávit poznávací dovolenou, která zároveň splňuje něco, čemu bych z nedostatku jiných termínů říkal „americký etalon“? Popišme si ho trochu blíž.

Severní Amerika má velkou výhodu v podobě letenek, které jsou podstatně levnější, než bývaly před nějakými dvaceti lety; i do Los Angeles se dá dostat za nějakých deset tisíc. Na mezinárodním letišti LAX International si pronajmete auto, na týden by auto střední třídy odpovídající Fordu Mondeo nebo Toyotě Camry mělo vyjít tak do dvou set padesáti dolarů, SUV do tří set. Díky konkurenci v ubytování tam většinou najdete slušný motel za ceny, které jsou ve srovnání se západní Evropou velmi přijatelné, přitom jsou často dimenzovány pro celou rodinu, případně čtyři osoby. Nebude sice v centru dění, ale do sta dolarů za pokoj se vejdete třeba i v atraktivním San Diegu (nikoli v New Yorku nebo San Francisku) a po cestě se dá ve čtyřech slušně přespat i za padesát.

Za rozumné peníze se v Americe také najíte, aniž by člověk musel vymetat fast foody: jistotou jsou etnické restaurace a v těch vietnamských dostanete ke svému pho zpravidla o dost více čerstvé bazalky a koriandru než kdekoli v Praze.

Pokud jde o atrakce, bezkonkurenční investicí je roční permanentka za osmdesát dolarů platná pro americké národní parky, rezervace a další území pod federální správou, přičemž v autě mohou být až čtyři osoby. Takový deal jinde nenajdete ani náhodou. Zejména v rozvojových zemích mají tendenci návštěvníky z „bohatého Západu“ pořádně pumpnout, přičemž extrém představuje třeba jednodenní poplatek za treking k horským gorilám v Ugandě za šest set dolarů.

Amerika má jednu velkou nevýhodu, udělat ji na jeden zátah je vzhledem ke vzdálenostem čirý nerozum, zvlášť s dětmi. Ameriku poznávejte po částech, jinak nevylezete z auta.

Tohoto „amerického etalonu“ není ve světě úplně jednoduché dosáhnout. Někde je cestování po vlastní ose opravdu nebezpečné, jinde vůbec chybí infrastruktura pro individuální cestovatele střední třídy, jsou jenom extrémy – batůžek, nebo něco za stovky dolarů za noc pro opravdu bohaté. Mezitím není nic, anebo téměř nic a nakonec zjistíte, že motelové řetězce nabízející elementární standard na přespání na cestě jsou velký, byť neromantický vynález.

Pořídit středostavovské cestovatelské pohodlí v jednom balíčku v ceně do sta dolarů na osobu a den? Není to úplně jednoduché, ale dá se. Předpokládejme ovšem, že vám nevadí volant vpravo, protože jinak by se výběr tristně zúžil.

