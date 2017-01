Elektrospotřebič jako svědek: Alexa od Amazonu zajímá vyšetřovatele

Tělo Viktora Collinse bylo nalezeno ve vířivce jednoho z domů v americkém Bentonvillu zhruba před rokem. Collins zemřel v domě svého přítele Andrewa Batese (shoda příjmení s filmovým vrahem Normanem Batesem z Hitchcockova horroru Psycho je čistě náhodná). Podle vyšetřovatelů byl Collins nejprve přiškrcen. Smrt ale nastala následně utopením.

K osvětlení, zda v současnosti obviněný Bates skutečně vraždil, či nikoliv, chtějí detektivové použít poměrně netradičního svědka: chytrou průvodkyni Alexu ze zařízení Echo od Amazonu.

Amazon Echo je reproduktor ve tvaru válce se zabudovanými mikrofony a neustálým připojením na internet. Zařízení je schopné reagovat na hlasové pokyny, plnit je a prostřednictvím ženského hlasu jménem Alexa i komunikovat se svým uživatelem. Vyšetřovatele zajímá, zda Alexa, která veškerou komunikaci streamuje online do cloudového úložiště, nemohla něco z posledních chvil života zesnulého zaslechnout a zaznamenat.

Jak ale připomíná agentura Bloomberg, Amazon z principu odmítá poskytovat data ze svých zařízení. Podle tiskové mluvčí společnosti Kinley Pearsallové Amazon neposkytuje žádné informace a údaje svých zákazníků bez závazného a právního požadavku.

Na předání dat však vyšetřovatelé trvají. Přestože státní zástupce Nathan Smith, který má případ na starost, podle svých slov nedisponuje informací, že by zařízení nahrálo něco, co s Collinsovou smrtí souvisí. Jak však dodává, orgány činné v trestním řízení mají povinnost zajistit důkazy a pokyn soudu k vydání nahrávek byl dán již letos v srpnu.

Nuala O'Connorová, prezidentka neziskového think tanku Center of Democracy & Technology, který se zaměřuje na soukromí a občanské svobody, míní, že by případný spor mohl být zajímavou „zkouškou“. Může otestovat, zda legislativa týkající se zajišťování důkazů platí i na spotřebiče nové generace spadající do kategorie tzv. internetu věcí.