Trumpova montovna. Na investici Foxconnu v USA se snáší kritika

Foxconn, který je hlavním dodavatelem společnosti Apple, postaví ve Wisconsinu továrnu za deset miliard dolarů (222 miliard korun). Hodlá v ní zaměstnat minimálně 3000 lidí, kteří by se měli podílet na výrobě LCD obrazovek.

Trump v loňské volební kampani sliboval přilákání velkých zahraničních investorů, kteří vytvoří kvalitní a stabilní pracovní pozice. Oznámení o velké investici si tak náležitě vychutnal a hrdě ji prezentoval na tiskové konferenci.

Někteří odborníci však před Foxconnem varují. Připomínají například několik případů, kdy se na veřejnost dostaly informace o špatném zacházení se zaměstnanci. V roce 2011 společnost čelila kritice po vlně sebevražd, ke kterým se uchýlily desítky vyčerpaných pracovníků. O rok později pak bylo v továrnách při kontrolách objeveno několik dětí, z nichž některým bylo pouhých čtrnáct let.

Výkonný ředitel Foxconnu zareagoval na potíže se zaměstnanci rozhodnutím o příklonu k automatizaci. Už před šesti lety prohlásil, že v příštích třech letech nahradí pracovní sílu milionem robotů. Tento ambiciózní plán se i dlouho po vypršení původní lhůty naplňuje velmi pozvolna. Nicméně jedna továrna v Číně loni kvůli automatizaci propustila 60 tisíc lidí.

Toto číslo jen ukazuje, že plánovaných 3000 míst ve Wisconsinu je pro Foxconn zanedbatelná cifra. „V Číně není ani na úrovni chyby při zaokrouhlování. Lidi v nové továrně nenasadí k pásům. Bude to probíhat tak, že malá skupina lidí bude pozorovat roboty, jak vyrábějí televize,“ upozorňuje Christopher Balding, profesor ekonomie na Pekingské univerzitě.

Foxconn v Česku Foxconn od roku 2000 působí také v České republice, kde má svou základnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Výrobní závody má v Pardubicích a Kutné Hoře. Foxconn je dlouhodobě druhým nejvýznamnějším exportérem z České republiky.

Foxconn je navíc známý tím, že jeho počáteční velké plány a silná prohlášení nakonec často nedojdou realizace. Už v roce 2013 například oznámil úmysl postavit v americkém státě Pennsylvania továrnu za třicet milionů dolarů. Do dnešního dne k tomu ale nedošlo. Podle vyjádření má společnost stále zájem, odvolává se ale na nedostatečnou podporu místní vlády. Vyvstávají tak obavy, jak to bude s nově oznámeným projektem, který by měl být dokončen v roce 2020.

„I pokud by došlo k nejlepší možné variantě, tak není důvod být z pracovních příležitostí ve Foxconnu nadšený,“ myslí si Eli Friedman z Cornell University, profesor zabývající se porovnáváním mezinárodních pracovních příležitostí. „Nepůjde o ten typ práce, který Trump slibuje.“

