Ticho místo potlesku: Němci zahájili pohřeb jaderného reaktoru. Obřad potrvá 15 let

Ve středu 19. července byla zahájena demontáž dvou bloků jaderné elektrárny Biblis, jež leží u řeky Rýn ve spolkové zemi Hesensko. Místní zelená ministryně pro životní prostředí Hinzová se šéfem elektrárny firmy RWE Horstem Kimmeterem slavnostně odpojila vodní čerpadlo chladicího systému. Podle Hinzové konečně v zemi končí jaderná éra.

Elektrárna byla odstavena v roce 2011 po havárii ve Fukušimě. Nejprve na tři měsíce a pak už napořád. V bloku A už není vyhořelý jaderný materiál a je uložen v kontejnerech.

Důvod k oslavám nemá největší ekologická organizace v Německu Svaz pro ochranu životního prostředí a přírody (BUND). „Také my chceme, aby elektrárna Biblis co nejrychleji zmizela. Ale schválení demolice bez vyhodnocení dopadů na životní prostředí během všech fází demoličního postupu, při kterém se bude oddělovat značné množství jaderného materiálu, je pro nás nepřijatelné,“ citovala agentura DPA Wernera Neumanna, šéfa hesenské pobočky ekologického svazu.

Podle něj není jasné, jak bude RWE s radioaktivním materiálem nakládat. Proto sdružení podalo už v květnu žalobu proti postupu demolice.

Provozovatel elektrárny RWE tvrdí, že celá demontáž potrvá minimálně patnáct let. Jaderné palivo je nyní pouze v bloku B a mělo by být do roku 2018 odstraněno. Bude přemístěno do kontejnerů Castor a uloženo v prozatímním skladu v místě elektrárny až do roku 2046, než bude vybudováno trvalé úložiště pro jaderné palivo v Německu.

Kontejner Castor Kontejnery CASTOR jsou vyrobeny z tvárné litiny. Tento materiál zajišťuje mechanickou odolnost, odvod tepla a zachycení většiny druhů záření. V plášti je navíc vložka z lehkých prvků, která zachycuje neutrony. Kontejnery mají dvojité víko, uvnitř kontejneru je podtlak a mezi víky naopak přetlak. Tím je zajištěno, že plyny neproniknou případnými netěsnostmi mimo kontejner.

V Česku jsou kontejnery CASTOR použity pro skladování jaderného vyhořelého paliva v meziskladu JE Dukovany a jsou plánovány i pro mezisklad JE Temelín.

Název kontejneru je odvozen z anglického označení „Cask for storage and transport of radioactive material“. Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/CASTOR

Hinzová uvedla, že následky atomové éry budou na břehu Rýna ještě dlouho vidět, než se podaří tisíce tun materiálu zlikvidovat. Ona sama už v roce 1999 požadovala uzavření elektrárny, po osmnácti letech se dočkala a kruh se podle ní uzavřel, informoval server hessenschau.de.

Pro šéfa elektrárny Kimmetera byl začátek demolice spíše smutnou ceremonií a cítil melancholii. Provoz elektrárny mu činil větší potěšení než její odstavení a následná demontáž. Ale společně s RWE tvrdí, že nyní už není cesty zpět. Schvalovací proces demontáže trval čtyři roky.

Ozářený stavební materiál bude uložen v šachtě Konrad u města Salzgitter v dolním Sasku. Jedná se o 63 tisíc tun kontaminovaného materiálu. V areálu elektrárny se celkově nachází 103 kontejnerů Castor s vyhořelým palivem. Kde nakonec skončí, stále není známo, uvedl hessenschau.de. O konečném úložišti v Německu nebylo zatím rozhodnuto. Mělo by být vybráno do roku 2031.

Hrubá stavby elektrárny má i po 15 letech stát a zachovány zůstanou betonové kupole nad reaktory i chladící věže, uvedl k demontáži Kimmeter. Jak budou využity, zatím nikdo neví. Možná jako sklady.

Nyní v elektrárně pracuje 300 lidí, v době provozu to bylo až 700. Místní starosta Felix Kusicka uvedl, že se nové situaci musí místní přizpůsobit. O smuteční náladě mezi místními svědčilo i to, že po odpojení vodního čerpadla zavládlo ticho, nikoliv potlesk, jak by si zelená ministryně přála.

