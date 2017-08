Reformy posílily systém a ekonomice neuškodily, pochvalovala si šéfka americké centrální banky

Reformy zavedené po finanční krizi let 2007 až 2009 posílily finanční systém, hospodářskému růstu ale nijak neuškodily. Případné další změny by ale měly být jen pozvolné. Na každoročním setkání světových centrálních bankéřů v americkém letovisku Jackson Hole to dnes řekla šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová. Její slova jsou zatím nejzřetelnější obranou pravidel, jež byla v reakci na krizi zavedena.