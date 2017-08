Amazon vs. Walmart: kdo uspěje v globální bitvě o lídra maloobchodu?

Budoucnost maloobchodu je v kombinaci online nákupů a kamenných prodejen. Dokladem tohoto scénáře jsou kroky gigantů v tomto oboru – Amazonu a Walmartu.

Amazon před nedávnem „spolknul“ řetězec Whole Foods, za který zaplatil bezmála 14 miliard dolarů. Walmart zase koupil e-shop s oblečením Bonobos, přičemž tato akvizice ho vyšla levněji – 310 milionů dolarů.

Podíl Amazonu na internetovém prodeji v USA představoval v letošním druhém čtvrtletí 38 procent, jak vyplývá z údajů amerického ministerstva obchodu. Z poloviny se pak jeho server podílel v tomto období na celkovém růstu amerického internetového prodeje.

V celkovém prodeji ale stále vede Walmart nad Amazonem. Loni činil jeho podíl na trhu 6,3 procenta, zatímco podíl Amazonu jen 2,8 procenta.

Hledání svatého grálu?

Zdroj: Statista.com

Podle serveru TechCrunch je Walmart jediným prodejcem, který se může svým rozsahem a finančními prostředky rovnat Amazonu. A kvůli tomu se snaží léta provádět agresivní kroky, aby Amazonu dokázal konkurovat.

Na druhou stranu i Amazon se snaží vymyslet způsob, jak zkombinovat svůj onlinový byznys model s klasickými kamennými obchody.

Otázka je, kdo dříve najde ten správný mix online a offline prodeje a kdo v tomto hledání bude rychlejší?

Přetahovaná o zákazníka

Není to příliš dlouho, kdy se Walmart zaměřil na amazonní program Prime (zákaznický program nabízející za určitý poplatek řadu nadstandardních služeb, např. dovážku zboží zdarma, pozn. red.) – nabídl zákazníkům na dva dny dopravu zdarma, aniž by se museli upsat k ročnímu členství.

Amazon se nenechal zahanbit a jeho reakcí bylo, že se zaměřil na zákazníky Walmartu. Zjednodušil totiž platby lidem s nižšími příjmy a umožnil jim platit v hotovosti.

Hlasové nakupování I do nákupních zvyklostí začíná vstupovat umělá inteligence. Zatímco Amazon již pár let nabízí nákupy prostřednictvím virtuální asistentky Alexy, Walmart na toto pole teprve vstupuje. Spojil se s Googlem a zprostředkuje svoje zboží pro jeho službu Google Express. Prostřednictvím asistenta Echo si budou moci jeho uživatelé objednat některé ze zboží Walmartu, přičemž Google aplikací Express poté zprostředkuje dovážku. Google se navíc dostane i k datům Walmartu o jeho zákaznících, což slibuje další analýzu nákupního chování.

Dokonce zavedl slevu na členství v Amazon Prime pro lidi na státní podpoře, přičemž to doprovodil sloganem: „Členství není luxusem, ale nutností.“

Pravda je, že spíše Amazon potřebuje zákazníky, kteří nakupují ve Walmartu, protože jeho Prime program již téměř vyčerpal možnosti rozšiřování členské základy u střední a vysokopříjmové skupiny lidí. Podle TechCrunch má přibližně 60 procent amerických obyvatel členství v Prime, a jedinou růstovou možností pro Amazon tak jsou právě Američané s nižšími příjmy.

Zaměření na potraviny

Kromě výše uvedeného podniká Amazon kroky, aby hrál výraznější roli v prodeji potravin – což je právě oblast, kde se většina online prodejců stále hledá. Důvodem je nutnost mít čerstvé zboží, případně zmražené.

Tento sektor Amazon již několik let postupně rozvíjí, například svojí rozvážkovou službou Amazon Fresh. Nicméně zatím nedokázal tento model výrazněji rozšířit, a to kvůli logistickým a ekonomickým faktorům (v podstatě jde o díru na peníze, podotýká TechCrunch) včetně rozvážky potravin, které se rychleji kazí.

V tomto směru má Walmart výhodu a náskok. Zhruba 90 procent jeho zákazníků má některý z obchodů řetězce ve vzdálenosti deset a méně mil (cca 16 km, pozn. red).

Navíc velmi rychle vybudoval a rozšířil svoji službu, kdy si zákazník objedná zboží v klidu z domova online a pak si ho jen vyzvedne v nejbližším obchodě. Kromě toho letos začal testovat i pilotní provoz pojízdných prodejen, kde by si zákazníci zboží vyzvedávali, aby se proces dopravy zjednodušil.

Co se týká prodeje v kamenných obchodech, je Amazon ve srovnání s Walmartem stále ještě nováčkem a jeho kroky připomínají spíše experimentování. Jedním z nich je testování nového formátu chytrých obchodů s pokladnami bez lidské obsluhy Amazon Go, kdy budou zákazníci nakupovat jen prostřednictvím mobilní aplikace.

Pultové zkušenosti výhodou

Nevýhodou pro Amazon je, že na rozdíl třeba od Walmartu má velmi omezené znalosti a zkušenosti z pultového prodeje potravin.

I proto dává smysl, že se snaží na trh dostat prostřednictvím jiných kroků, jako je právě nákup řetězce Whole Foods.

Nejenže to Amazonu přinese konkurenční výhodu proti dalším rozvážkovým startupům, jako je třeba Instacart nebo Shipt zaměřující se na rozvážku potravin až do domu (ve skutečnosti s Whole Foods získává Amazon i menšinový podíl v Instacart), ale také mu to dává národní stopu na trhu, aby mohl v nákupu potravin zaútočit na Walmart.

Za lepší kamenné obchody

Zatímco se tedy Amazon snaží přijít na kloub kamenným prodejnám, Walmart se pomalu učí, jak vylepšit služby svých poboček, aby zase přetáhl zákazníky od Amazonu k sobě.

Jednou z cest je, že se snaží motivovat on-line zákazníky, aby si objednali v e-shopu a zboží si vyzvedli v kamenné pobočce, což jim přinese slevu. A zároveň „proměňuje“ své prodavače do role řidičů, kteří nevyzvednuté objednané zboží druhý den rozvezou. V některých amerických městech začíná dokonce testovat pro rozvoz zboží řidiče Uberu.

Automatické nakupování Podle odborníků proběhne již za pět let 85 % maloobchodního styku bez počátečního vstupu spotřebitele. Široké nasazení umělé inteligence přinese nejen nevídané porozumění spotřebitelskému chování, ale od základů změní vztah mezi prodejcem a nakupujícím.

Namísto reklamy s námi budou značky přirozeně interagovat a jejich nabídka bude bezprecedentní měrou personalizována. Bez nadsázky lze říci, že umělá inteligence bude vědět, co v danou chvíli konkrétní spotřebitel potřebuje, lépe než on sám.

I Amazon už si nechal patentovat metodiku predikce objednávek, která umožňuje rozvážet zboží bez toho, aby si je spotřebitel musel vůbec objednat.

Oba prodejní giganti každopádně chápou, že prodej nelze plně transformovat do online prostředí, tedy alespoň v dohledné budoucnosti, ale že nelze ani fungovat jen offline. Řešením je kombinace obou variant.

Stále ještě žijeme v době, kdy lidé chtějí nakupovat v reálném světě – ať už kvůli tomu, že chtějí výrobky vidět a sáhnout si na ně, nebo je prostě baví nakupovat přímo v obchodě, než aby hledali zboží na internetu a pak museli čekat na dodání.

Akvizice se vyplatí

Je zajímavé pozorovat oba maloobchodní obry. Na jedné straně Amazon míří „do kamene“, třeba právě nákupem Whole Foods, na straně druhé Walmart hledá cesty, jak vytvořit obsáhlý konkurenceschopný katalog zboží.

Ještě před Bonobosem udělal strategickou akvizici, když koupil za tři miliardy dolarů e-shop Jet.com, fungující v nejrychleji rostoucím odvětví – oblečení, což mu zároveň přineslo i silný technologický tým v čele s Marcem Lorem.

Ten již má s bojem proti Amazonu své zkušenosti – nejprve působil ve startupu Quidsi (mateřská firma e-shopu s dětským zbožím Diapers.com, pozn. red.) a poté v Jet.com.

Marc Lore, šéf internetových obchodů Walmartu

Právě zde testoval inovativní diskontní systém prodeje, tzv. Smart Card, který nabízel zákazníkům tím větší slevy, čím více zboží do košíku vložili, případně se za slevu vzdali práva na vrácení zboží. Ve Walmartu Marc Lore, který zde řídí internetový prodej, systém Jet.com přetavil do svého programu Pickup Discount.

Amazon zase oznámil aktuální plány s Whole Foods. Během pár dnů dojde ke snížení cen nejvíce prodávaných potravin a při nákupech bude zákazníkovi zohledněno jeho členství v programu Prime.

V kostce by se dalo říci, že oba systémy se snaží vyřešit problém, jak na jedné straně snížit náklady a na straně druhé nabídnout zákazníkovi, aby si mohl vybrat, a ještě dostal nízké ceny.

Potenciál v obchodech s oblečením

Walmart zároveň prostřednictvím doplňujícího modelu Jet.com vstoupil na pole online prodejů, kde může lépe konkurovat Amazonu v oblastech, v nichž má e-shop nedostatečné zásoby. S Jet.com ale Walmart získal více – již předtím totiž Jet koupil e-shop s domácími potřebami Hayneedle, konkurenci obuvního řetězce Zappos s názvem ShoeBuy a prodejce oblečení ModCloth.

Walmart pak sám před nedávnem koupil prodejce outdoorového zboží Moosejaw, který má také síť kamenných poboček. Všechny tyto kroky ukazují, že se Walmart také snaží expandovat právě na trh s oblečením a obuví, jenž v současnosti přináší největší tržby, tvrdí analytická společnost ComScore.

Oproti tomu se Amazon vydává poněkud odlišnou cestou – vytváří vlastní značky oblečení, včetně pracovních oděvů nebo spodního prádla.

Online prodeje oblečení jsou stále výzvou kvůli množství velikostí zboží, které se často „nepotkávají“ s velikostí zákazníka, což přináší vysoké náklady spojené s vracením zboží. Tím, jak se Walmart pomalu zaměřuje na oblečení prostřednictvím kombinace offline a online obchodů, však dokáže nabízet služby jako objednávky na zkoušku (kdy si zákazník objedná více velikostí a vybere si jen tu správnou, přičemž ostatní zboží vrátí), vyzvedávání zboží na jednom místě nebo vracení zboží zakoupeného na internetu v lokálních obchodech.

Na druhou stranu Amazon zatím nemá obchody s oděvy, ale možná to bude jeho příští krok. Záleží, zda bude chtít konkurovat Walmartu i na tomto poli, píše CrunchTech.

Budoucnosti vstříc

Uvidíme tedy, jak se bude vyvíjet boj mezi Walmartem a Amazonem o běžného spotřebitele a jeho maloobchodní nákupy.

Oba giganti se shodují, že jim nejde ani tak o současné nakupování, jako spíš o to budoucí. „Chceme pomoci lidem, aby nakupovali tak, jak si možná dosud nikdy nedokázali představit,“ citoval Marca Lorea list The New York Times.

