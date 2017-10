Zeman se zase rozpovídal. Chce pokračovat ve svém ústavním puči

Ty předchozí si ještě dobře pamatujeme, stály totiž fakt za to. Krátce po svém zvolení Zeman prostě najmenoval vládu svých kamarádů, jimž chtěl pomoct v následujících volbách. Po nich se účastnil hradního puče proti premiérovi a tehdejšímu šéfovi vítězné ČSSD Bohuslavu Sobotkovi, jehož si dávno předtím předsevzal zadupat do země – jako by v tom nešťastný Sobotka potřeboval pomoc. Letos jsme si v přímém přenosu užili ústavní trauma s prezidentskou holí, zatímco Sobotka s rozhodností sobě vlastní (ne)odvolával vládu, sebe, Andreje Babiše a další.

Teď Zeman vyrazil k dalšímu útoku na ústavu. Zatímco hned po svém zvolení slíbil „extenzivní“ pojetí prezidentství, opírající se o „extenzivní“ pojetí ústavy, které v praxi znamená její znásilnění, teď si rovnou řekl o prezidentský systém. V televizi totiž požádal o zákonodárnou moc, pravomoc odvolat nebo nejmenovat ministra, pokud se mu nelíbí, a taky nutnost ústavní poslanecké většiny pro přehlasování prezidentského veta.

Plus si samozřejmě také řekl o absolutní moc při udílení státních vyznamenání, tady chce od potřeby jeho spolupodpisu osvobodit premiéra. Což vlastně může všechny budoucí premiéry těšit, protože z předávání Zemanových vyznamenání se stala obludná fraška. František Ringo Čech, Filip Renč, bolševičtí exministři nebo bývalí estébáci, které Zeman vyznamenal, by o tom mohli vyprávět.

Jenže zatímco vyznamenání jsou v podstatě jen hradní kolorit, ostatní pravomoci v našem politickém systému a hlavně permanentní krizové situaci dělají z prezidenta vládce. Zeman samozřejmě moc dobře ví, že málokterá koalice vládne ústavní většinou, takže by jí mohl vetovat jakýkoli zákon a nonstop ji tím vydírat.

A zvlášť v situaci, jaká nás nejspíš čeká po volbách: představte si třeba, jak prezident cenově soutěží s vládou o hlasy potřebných poslanců od Tomia Okamury nebo Pirátů. Miliardové zakázky v Kyrgyzstánu pro v podstatě neexistující firmy politických sponzorů by vedle toho byly ještě standardní, jak politici říkají svým nejhorším levárnám. A to radši úplně ponechám stranou, co by taková moc v hlavě způsobila Jiřímu Ovčáčkovi.

