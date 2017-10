Drahoš první, Zeman poslední. Ve hře o nejméně špatného prezidenta hlasovalo 200 tisíc lidí

Oproti obvyklým průzkumům účastníci hry pracují se systémem Demokracie 21, který umožňuje dát tři kladné hlasy a jeden záporný.

Hra má ale několik motivačních úskalí, která musí potenciální hráč překonat. Aktuální výsledky se dozví až po svém hlasování, smířit se musí i se sběrem některých osobních dat.

„Chceme lidi motivovat k tomu, aby se do hry přihlásili. Jde nám o to, aby si jich tento hlasovací systém vyzkoušelo co nejvíce,“ říká pro web Euro.cz Ondřej Koutský, koordinátor projektu Prezident21 a ředitel Institutu pro Demokracii 21.

Současně částečně poodhaluje průběžný stav hry. Z celkem 601 navržených prezidentských kandidátů zatím podle Koutského celkově vede Jiří Drahoš, následován Michalem Horáčkem. Na posledním místě je nynější hlava státu Miloš Zeman. Sice má hodně kladných hlasů (50 tisíc), ale ještě více záporných (70 tisíc).

Dále z již potvrzených oficiálních kandidátů dostali kromě pozitivních hlasů velké množství záporných Jana Yngland Hrušková a Miroslav Sládek. Z nekandidujících osobností pak Andrej Babiš či Tomio Okamura.

Více hlasů než ve Zlatém slavíku

Hra je podle organizátorů unikátní i v tom, že se jí účastní významný vzorek populace: „Hlasuje se napříč všemi regiony i věkovými skupinami. Pro porovnání, v anketě Zlatý slavík loni pro prvního Karla Gotta hlasovalo 36 934 lidí, Jiřímu Drahošovi už nyní dalo kladný hlas přes 65 tisíc lidí.“

Velmi početný soubor hlasujících dává možnost s výsledky konkurovat zavedeným agenturám na výzkum veřejného mínění.

„Od 7. listopadu, kdy budou oznámeni oficiální kandidáti pro prezidentskou volbu v roce 2018, bude hra pokračovat stále dál. Ovšem lidé budou moci hlasovat už jen pro oficiální prezidentské kandidáty. Agenturám konkurovat sice nechceme, ale naše anonymizovaná data budeme zdarma poskytovat široké veřejnosti,“ říká Koutský.

Mohou nakonec výsledky hry skutečně ovlivnit volbu prezidenta? „Ano. Od 21. prosince 2016, kdy byla hra spuštěna, jsme spoluutvářeli politickou diskuzi o prezidentské volbě. I díky našemu projektu lidé od té doby diskutovali o různých aspektech prezidentsví. Vítěz hry bude mít větší šanci se prezidentem stát, jelikož se bude jednat o člověka, kterého několik set tisíc lidí vybralo konsenzuálním hlasováním. Ovlivnění voleb ale není náš primární cíl. Tím je zvýšení povědomí o hlasovacím systému,“ vysvětluje Koutský.

Sběr některých osobních dat a nutnost uvést číslo mobilu ale určitě odradí dost potenciálních hráčů – voličů. „Je jasné, že pokud by podmínka zadání telefonního čísla v naší hře nebyla nutná, měli bychom řádově vyšší počet uživatelů. Telefonní číslo je pro registraci ve hře nutné, pokud bychom je nevyžadovali, bylo by jednoduché hlasovat vícekrát, například z různých zařízení. Tím by docházelo ke zkreslení dat,“ upřesňuje koordinátor hry.

Vyplnění veškerých dalších informací - například bydliště, pohlaví, výše příjmu je podle něj dobrovolné. Uživatel se ale díky větší otevřenosti může dozvědět informace, které by při nevyplnění údajů zjistit nemohl.

Tvůrce systému nehraje

Hru Prezident 21 provozuje nezisková organizace Institut pro Demokracii 21. Systém navrhl byznysmen Karel Janeček. Pro něj ve hře hlasovat nelze.

„V běžné volbě odpůrci kohokoliv nemohou vyjádřit svůj nesouhlas, a tak raději nejdou k volbám. Potom jsou celé volební období s výsledkem nespokojení. V našem volebním systému se díky efektu více hlasů a hlasu negativnímu najde kandidát, se kterým je spokojeno největší množství lidí,“ míní Koutský.

„Systém Demokracie 21 je používán pro hlasování mimo jiné v takzvaných participativních rozpočtech měst, například v některých pražských městských částech, Říčanech, Chomutově, Ostravě, ale i v New Yorku, kde 102 800 hlasujících rozhodlo o bezmála miliardě korun,“ argumentují organizátoři hry.

