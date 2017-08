Miláček byznysmenů? Jiřího Drahoše sponzoruje několik českých miliardářů

„Patrně mě chtějí vidět na Hradě,“ usmívá se Drahoš při dotazu na své majetné sponzory. To, že za jeho kampaní stojí nebývalý počet známých podnikatelů, přičítá spíše náhodě.

Kromě již avizovaných tří hlavních dárců majitele Jablotronu Dalibora Dědka, spolumajitele finanční skupiny RSJ Libora Winklera a vlastníka skupiny Wikov Martina Wichterleho poslali půl milionu korun i uhlobaroni ze skupiny bpd partners. Tu spoluvlastní miliardáři Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský, kteří vydělali velké peníze prodejem podílu v Mostecké uhelné společnosti Pavlu Tykačovi.

„Podporujeme ho s radostí,“ říká v rozhovoru pro týdeník Euro jeden z podílníků bpd partners Jan Dobrovský, který v minulosti finančně podporoval TOP 09. „Když bude potřeba a on bude chtít, tak v tom určitě budeme rádi pokračovat. Naše vnitřní přesvědčení je, že je to správný kandidát. Západní demokracie jsou teď v takovém zvláštním stresu, a je proto potřeba podpořit toho, kdo představuje jakýsi maják liberální demokracie,“ vysvětluje Dobrovský, bývalý novinář, lobbista a mimo jiné také syn Luboše Dobrovského, polistopadového ministra obrany a hradního kancléře Václava Havla. Bpd partners navíc vlastní podíl v Lučebních závodech Draslovka Kolín, které by měly podle informací týdeníku Euro Drahošovi také přispět.

Mezi další Drahošovy dárce z řad českých miliardářů patří Gabriel Eichler, který zatím přispěl prostřednictvím své investorské společnosti Benson Oak sto tisíci korunami. Někdejší emigrant, který se v Bank of America vypracoval na hlavního mezinárodního ekonoma, se po revoluci v Česku proslavil hlavně působením ve firmě ČEZ, která se díky němu stala první firmou v postkomunistické Evropě, která získala investiční rating a přístup na kapitálové trhy.

Eichlerova Benson Oak pak úspěšně investovala například do technologické společnosti AVG nebo do tradičního výrobce elektroniky ETA. Důvody své podpory Drahošovy kampaně Eichler na dotaz týdeníku Euro nesdělil.

