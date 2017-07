Vítejte v akváriu

Evropská komise posunula svůj spor s Českem do další fáze. Česká vláda má měsíc na to, aby vysvětlila, co si to dovoluje nedodržovat nadiktovaný systém kvót přijímání migrantů. Zároveň generální prokurátor EU navrhuje Evropskému soudu zamítnout žalobu podanou Slovenskem a Maďarskem na podle nich protiprávní zavedení kvót. EU na něj prý měla právo a systém solidární péče o tzv. uprchlíky jinak funguje.

Tvrdit, že funguje systém, který zatím přemístil z Itálie a Řecka ze schválených 160 tisíc lidí něco více než desetinu a do konce platnosti kvót v září nepřesune více než čtvrtinu kvótovaného počtu lidí, je i na prokurátora dost silné kafe. Systém zkolaboval dávno.

S právem EU na diktování přistěhovalecké politiky členským zemím je to složitější, protože Lisabonská smlouva, které mimochodem v Česku prošla po tvrdém odporu tehdejšího prezidenta Klause jako v poslední zemi EU, to zřejmě umožňuje, byť v době jejího schvalování jen málokoho napadlo, že může být většinové hlasování pouhých ministrů k prosazení zásadní a extrémně politicky citlivé změny v azylovém právu použito.

Teď dostanete občanky. Britská premiérka hraje o tři miliony občanů EU

Že si členské státy nehodlají nechat mluvit do toho, kdo a za jakých podmínek u nich může žít, celkem jasně prokázal brexit, před nímž evropští politici opět projevili nulovou empatii vůči jasnému hlasu lidu, který mimochodem tak jako v Británii, zní v řadě dalších zemí.

Že by si Evropská komise nechala nějakou českou argumentací vysvětlit, že ty kvóty jsou od začátku nesmysl, je stejně pravděpodobné, jako to, že alkoholikovi vysvětlíte, že už si nemá dávat dalšího panáka. Evropský soud se také s vysokou pravděpodobností bude tvářit, že kvóty sice migranty přerozdělit nedokáží, ale přesto skvěle fungují.

Nikdo neřeší a řešit nebude, že se po veřejně organizovaných pašeráckých trasách s participací místních afrických úřadů stěhuje africké obyvatelstvo po milionech do Evropy a evropské námořní neziskovky jim dělají ve Středozemním moři taxikáře (jistě zcela nezištně). To spíš dostanou dotaci na větší loď. Vždyť řešit migrační krizi v zemích, kde vzniká, se dožadují visegrádské země od samého počátku a od té doby jsou to přece xenofobové a sobci. Pánům v akváriu je přece tak fajn. Proč se hádat s africkými režimy všeho druhu a skutečně něco řešit, když se tak pěkně pomaličku plave v čisté teplé vodě s pravidelným krmením.

Čtěte další komentáře Pavla Párala: