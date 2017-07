Burkiny, nebo „tri niti v riti“

Jenže zde nejde o svobodu oblékat se, jak chci. Zde jde o pravý opak a projev onoho ostrého a prakticky neřešitelného střetu kultur. O předpis, jak se smí oblékat slušná žena. Nejde tedy o to, zda se někdo pohoršuje z nějakých xenofobních a pseudo-čistotných důvodů nad tetkami v burkinách, ale o to, že tyto ženy a jejich muži považují ženy v bikinách ve významné většině prostě za ženy neslušné a lehkých mravů, čili prostitutky, a jsou tak vychovávání z generace na generaci po tisíc let.

A častěji než občas toto své přesvědčení také ženám oblečeným letně a poevropsku dávají najevo. Zejména v lokalitách, kde má jejich muslimská kultura silnější zastoupení. A jen hlupák si může myslet, že jim tuto tisíciletou kulturní a náboženskou tradici vypláchne z hlavy nějaký čtrnáctidenní kurz v imigračním středisku.

Z tohoto pohledu se pak může zdát racionálním, byť svobodné mysli nepříjemným, zakázat šátky, burky i burkiny. Když budou nosit krátké sukně a bikiny všechny, i ti chlapy si zvyknou a bude klid a multikulturní ráj. Jenže nebude, protože pro samotnou muslimskou ženu je takové oblékání dost často nemyslitelné a nepřijatelné. Skončí pak někde zavřená za plotem, což už vůbec té vzývané integraci nepřispěje.

Tohle nemá žádné dobré řešení. Obzvláště ne v zemích, kde jsou významné muslimské komunity. Nicméně bez těch zákazů i s jejich bolestivými vedlejšími účinky se to vyjasnění si, kdo je zde doma, asi neobjede.

