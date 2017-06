Tentokrát pro změnu národohospodářsky neefektivních, kterým by se měly zvednout pořádně odvody na sociální a zdravotní, aby je to přestalo bavit a národohospodářsky efektivně vstoupili do zaměstnaneckého poměru. Od socialistů, kteří smysl své existence vidí v tom, že seberou všechno všem a pak to „spravedlivě“ rozdělí, to není nic překvapivého.

Trochu překvapivé ale bylo, že se proti takovým výrokům ohradil i exministr financí Babiš, který se po dobu svého mandátu docela úspěšně učil, jak těm zlodějským živnostníkům zakroutit krkem s pomocí EET, kontrolního hlášení a tvrdé šikany finančních úřadů plné absurdních a brutálních pokut za nic.

Andrej si zřejmě myslí, že mu jeho řádění na financích drobní podnikatelé do podzimu odpustí. A není to až tak vyloučeno, protože politická opozice na pravici, který by měla být čtyři měsíce před volbami slyšet po všech náměstích s profesorským nadhledem mlčí. Jen lidovci, kteří pro to všechno zvedali ruce, nyní trapně vykládají, že to tak nemysleli a drobné podnikatele státní šikany po volbách zbaví.

Na zemi zde přitom leží zhruba milion voličských hlasů podnikatelů, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců, které Babiš poškodil, zatížil dalšími platbami, snížil jim paušální odpočty nákladů a veřejně je označil za zloděje. To je volební potenciál, který je schopný udělat v Česku revoluci.

Na masivní vítězství v podzimních volbách nebude potřeba více než jeden a pul milionu hlasů. Najde se někdo, kdo se pro ty hlasy ohne a zazpívá „vstanou noví živnostníci“ a vrátí do Česka kus ztracené svobody a lidské úcty k poctivé práci lidí, kteří se rozhodli nestát před úřadem s nataženou rukou?

