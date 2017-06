Olejová skvrna

Jirounek byl odsouzen za držení padělané směnky, kterou prokazatelně sám nepadělal a ani zřejmě nevěděl, že je padělaná, nejprve na osm let vězení, což mu v odvolacím řízení Vrchní soud snížil na šest let a Nejvyšší soud nyní vyhověl jeho dovolání z důvodu extrémního nesouladu rozsudku s provedenými důkazy.

S Jirounkem běží další soudy a nepravomocně byl například odsouzen za tunelování své firmy, jehož podstatou bylo vyplacení provize společnosti Cokeville Assets, která je spojována s Ivo Rittigem a s níž Jirounek evidentně nemá nic společného, a tudíž jaksi chybí důvod, proč by v její prospěch tuneloval Oleo Chemical.

Zcela evidentním skrytým smyslem všech trestních řízení i obchodních sporů je úsilí příbramské rodiny Vařeků ovládnout libereckou firmu, jediného českého výrobce nové generace biopaliv, která má nahradit řepkovou bionaftu, nyní monopolně vyráběnou Andrejem Babišem. A Vařekovi mají s Babišem dlouholeté přátelské vztahy. Vařeka mladší je starostou Příbrami za hnutí ANO. A Babiš Oleo Chemical, které je nyní i za přispění finanční správy v insolvenčním řízení, nutně potřebuje pro budoucnost svého olejářského byznysu v Česku. A zkoušel ho samozřejmě získat po dobrém, což nějak neklaplo. A tak to zkrátka musí jít po zlém.

Trestní stíhání Jirounka pak dlouhodobě vedl Babišův klíčový parťák v ÚOOZ Marek Foglar a dozorovalo ho pražské vrchní státní zastupitelství vedené Lenkou Bradáčovou. Ta se s Babišem dobře zná od doby vyšetřování kauzy Lovochemie, která skončila jak jinak než pod kobercem.

Připomeňte si ovládnutí Lovochemie Andrejem Babišem:

Silně to připomíná starou historii ovládnutí Kosteleckých uzenin, kdy sdružení akcionářů vedené generálním ředitelem Bočkem nechtělo Babišovi prodat své akcie po dobrém, a tak byl Boček policií absurdně obviněn z tunelování, což bylo nakonec odloženo krátce po tom, co vyměkl a prodal.

Jirounek a jeho parťáci nevyměkli, a tak jim někdo nachystal tepláky a firma jim má být ukradena v insolvenčním řízení. Ne, že by tahle parta tvrdých hochů neměla svoje za sebou. Rychlé šípy by je asi do klubu nepřijaly. Ale to, co se jim nyní děje, je vážná věc ohrožující demokratický systém. A tudíž by to mělo být s tímto vědomím vyšetřeno, třeba i s pomocí bezpečnostních služeb státu.

Čtěte další komentáře Pavla Párala: