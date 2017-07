Brusel pokročil v řízení proti Česku a dalším zemím kvůli neplnění kvót

Komise dnes do Prahy, Varšavy a Budapešti zaslala takzvaná „odůvodněná stanoviska“ a dala zemím měsíc na reakci, uvedl eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

Do druhé fáze se tak dostalo řízení, které následně může - pokud komise odpovědi z hlavních měst nedostane nebo pokud poskytnutá vyjádření pro ni nebudou uspokojivá - skončit žalobou o unijního soudu. Ten by mohl rozhodnout o jednorázové vysoké pokutě či opakovaném penále do chvíle, než země své povinnost začne plnit.

Avramopulos dal přitom jednoznačně najevo, že uspokojivou odpovědí by pro komisi byla jen změna přístupu země k migračním kvótám.

Brusel přitvrzuje i proti Polsku

Řízení pro nesplnění povinnosti vůči trojici zemí zahájila komise v polovině června. Také tehdy státy dostaly měsíc na odpověď. Praha 13. července odpověděla dopisem, v němž výtky odmítla a upozornila na nedostatečnou součinnost především italských, ale také řeckých úřadů.

V žádné z odpovědí ale nebylo uvedeno, že země začnou rychle žadatele přebírat, a tedy své povinnosti plnit, řekl před novináři Avramopulos.

Dvouletý program, který byl proti vůli Česka, Maďarska a několika dalších zemí schválen v září 2015, předpokládal převzetí celkem 120 000 osob ze dvou migrační krizí přetížených jihoevropských zemí. Slovensko a Maďarsko rozhodnutí napadly u unijního soudu, jeho generální advokát dnes soudcům navrhl, aby žalobu zamítli.

Pozadu s plněním kvót je daleko více zemí než řízením postižená trojice. Avramopulos opakovaně státy žádá, aby přerozdělování zrychlily. Podle dnes komisí zveřejněných čísel si z programem předpokládaných 120 000 lidí země unie k 24. červenci převzaly z Itálie 7873 osob a z Řecka 16 803, celkem tedy jen 24 676 lidí.

Přečtěte si také komentář Miroslava Zámečníka:

Své kroky vůči trojici států ale komise nezdůvodňuje tím, že nepřebírají nikoho či jen velmi málo osob. Svůj postup opírá o to, že země do programu ani každé tři měsíce nenabízejí žádná volná místa tak, jak by podle dohody měly - a jak jiné státy činí.

„Stále je čas na nápravu. Prospěch z toho budou mít všichni. Mrzí mne, že jsme tam, kde jsme. Doufám, že rozum v této poslední fázi převáží,“ poznamenal dnes Avramopulos, „jakmile země změní svou pozici, tato procedura končí. Je to na nich.“

Na přerozdělení nyní podle komise v Řecku čeká asi 4800 osob, tento počet nejspíš vzroste někam k 6800. Do Itálie přijíždí stále další migranti. Nárok na zapojení do programu mají například občané Eritreje, který dorazilo od počátku roku 2016 asi 25 000, z nich bylo ale zaregistrováno jen okolo 10 000.

Program přerozdělování podle kvót byl plánován jako dvouletý. Ke dni 26. září 2017 tak spadne pomyslná závora a žádný další migrant, který do Řecka či Itálie přijede, do něj už nebude moci být zařazen. Podle komise ale zemím zbude právní povinnost převzít podle kvót ty, kdo na zařazení nárok mají a do tohoto data do Itálie nebo Řecka dorazily.

Na Českou republiku podle kvót připadá celkem 2691 míst, země podle statistiky komise převzala 12 osob z Řecka.

Dále čtěte: