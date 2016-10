Pavel Páral: Volební řízení státního dluhu

Obdivuhodné výsledky státního rozpočtu a třetí rok slušného ekonomického růstu vedou k něčemu, co před pár lety nikdo nečekal. K citelnému poklesu ukazatele podílu státního dluhu na HDP, a dokonce i v absolutním vyjádření za devět měsíců letošního roku o třináct miliard korun. Stát si přitom půjčuje zadarmo nebo až za záporný úrok. Na konci třetího kvartálu činil objem dluhopisů, za něž daňový poplatník neplatí žádný úrok, 167 miliard korun, tedy něco málo nad deset procent celkového státního dluhu.

Skoro by se chtělo zatleskat, kdyby se z globálního pohledu nezdálo, že ministerstvo financí za Andreje Babiše preferuje krátkodobý efekt před dlouhodobým prospěchem. V době velmi nízkých či přímo záporných úrokových sazeb evropské země takřka bez výjimky velmi razantně prodlužují splatnost svých bondů, zatímco v Česku někdy od roku 2010 mírně, ale vytrvale klesá a tento pokles v poslední době spíše zrychlil, než že by nabral opačný trend. Průměrná maturita státního dluhu zemí eurozóny za poslední dva roky narostla z deseti na devatenáct let, tedy se téměř zdvojnásobila. U nás za stejnou dobu poklesla z pěti a půl na pět let. Aktuální strategie řízení státního dluhu si pak dává za cíl během dvou dalších let prodloužit ji o jeden jediný rok.

Politická košile zájmu předvést se jako nejlepší hospodář na aktuálním plnění rozpočtu je Andreji Babišovi evidentně bližší než kabát zodpovědného byznysmena. A volby jsou už za rok.

Celý komentář čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 31. října

