Ani přebytek rozpočtu není důvod k jásotu

Ministři se však nesmí v posledních dvou měsících utrhnout ze řetězu a neutratit rezervy. Právě zběsilé utrácení je přitom pro úředníky v závěru roku obvyklou praxí. Pokud by totiž nevyužili co nejvíce státních prostředků, mohly by se jim výdaje, nedej bože, napřesrok zkrátit.

V případě, že se Babišova slova naplní, půjde zcela jistě o dobrou zprávou. Druhou věcí je, zda se o ni současná vláda nějak přičinila.

Při bližším pohledu na rozpočet je patrné, že příjmy státu rostou díky hospodářskému vývoji. Ekonomika sice oproti loňsku zpomalila, ale stále svižně roste. To tlačí dolů nezaměstnanost, rostou platy a zisky firem, což se odráží na lepším výběru daní z příjmu a pojistného na sociální zabezpečení. Konkrétně daně z příjmů právnických osob meziročně za prvních devět měsíců vzrostly o výrazných 13,2 procenta. Daňové příjmy pak jako celek vyskočily o téměř osm procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku.

Na výdajové straně pak klesly především kapitálové výdaje, což jsou investice. Stát totiž po loňském mohutném čerpání evropských fondů na různé stavební projekty, už nemá v zásobě další rozjeté projekty, což se odráží na zpomalení celého stavebnictví. Naopak stále rostou – i přes ekonomický růst – sociální výdaje.

Struktura rozpočtu proto jednoznačně zůstává i nadále velkým problémem. Při ekonomickém zpomalení totiž dojde ke snížení výběru daní a na druhou stranu k ještě většímu nárůstu sociálních výdajů, což okamžitě přivodí prudký propad státních financí. A ten bude výrazně vyšší, než přebytek v letošním roce.

Babiš by tak měl začít – pokud chce opravdu stát spravovat efektivně – připravovat zásadní reformu veřejných financí, která byla naposledy na stole v době, kdy v čele ministerstva financí byl současný premiér Bohuslav Sobotka. Tehdy ovšem reforma skončila na půli cesty a definitivně ji pohřbilo předvolební trumfování v uplácení voličů mezi ČSSD a ODS před volbami v roce 2006. Výsledkem byly astronomické schodky v době, kdy ekonomika byla rozžhavená doběla.

K předvolebnímu uplácení se ostatně schyluje i nyní, když ČSSD po volebním fiasku v krajských volbách začíná slibovat úplatky pro všechny. Chce místo neplatičů alimentů platit zálohové výživné, které by pak úřady práce po dlužnících vymáhaly. S jakým úspěchem si lze docela jasně představit. Výsledkem by bylo další zatnutí sekery do státních financí. Před volbami se však do slibů a pouštění rozpočtu žilou mohou pustit úplně všichni včetně pravicových stran, o čemž svědčí vývoj v minulých letech.

Po ojedinělém přebytku se tak velice snadno mohou dostavit opět schodky přesahující sto miliard korun, které letošní plusové hospodaření strčí hravě do kapsy.

