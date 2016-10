Sněmovna schválila 60miliardový schodek rozpočtu na další rok

Nyní mohou poslanci jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu. Celkové příjmy navrhovaného rozpočtu představují 1249,3 miliardy korun a výdaje 1309,3 miliardy korun. Rozpočet počítá mimo jiné s růstem platů učitelů a zdravotníků, zvýšením odvodů za státní pojištěnce do zdravotnictví a s růstem důchodů.

Z přítomných 165 poslanců hlasovalo pro rozpočet 95 poslanců z řad vládní koalice, ke kterým se přidal i Jiří Štětina (Úsvit) a nezařazený Petr Adam. Komunisté, klub TOP 09 a Starostů, ODS i většina klubu Úsvitu hlasovaly proti schválení základních parametrů rozpočtu.

Zatímco vláda rozpočet hájila, pravicová i levicová opozice ho kritizovala. Pravice vládě vytýkala například nárůst počtu státních zaměstnanců nebo nízké výdaje na investice, komunisté volali po zavedení daňové progrese.

„Současný rozpočet sleduje strategii postupného snižování deficitu, podporuje růst naší ekonomiky a motivuje spotřebu,“ řekl poslancům ministr financí Andrej Babiš (ANO). Uvedl také, že rozpočet je výsledkem shody koaličních partnerů a jeho cílem je zajištění vládních priorit, jako je třeba bezpečnost, zvýšení důchodů nebo pracovníků ve školství.

„Předkládáme návrh rozpočtu, který naší zemi pomůže zajistit další období prosperity, hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti,“ prohlásil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Ekonomický vývoj reaguje pozitivně na hospodářskou politiku vlády, na to, co vláda ve své politice realizuje,“ uvedl také. Ke kritice opozice řekl mimo jiné, že vláda navýšila peníze na investice o 25 miliard korun. „Neříkejte, že neinvestujeme, vždyť to není pravda,“ prohlásil Babiš.

Naopak poslanec ODS Vladislav Vilímec prohlásil, že rozpočet jsou jen čísla na papíře, která stejně nebudou odpovídat skutečnosti, a proto se připojil k návrhu na vrácení rozpočtu vládě k přepracování, který vznesl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Vytkl vládě například, že téměř jedna šestina příjmů rozpočtu padne na platy státních zaměstnanců. Navrhovaný rozpočet není prorůstový ale spotřební, uvedl jeho stranický kolega Simeon Karamazov.

Navrhovat schodek v době, kdy ekonomika roste, je nezodpovědnost a amatérismus, uvedl předseda klubu Úsvitu Marek Černoch. „Kdy jindy, než právě dnes máme mít vyrovnaný rozpočet?“ ptal se. Podle Jiřího Dolejše (KSČM) je rozpočet do značné míry promarněnou příležitostí, protože vláda měla zjednodušenou situaci tím, že ekonomika je v konjunktuře. Tím se vytvořil prostor pro narovnání některých věcí z minulosti, což se podle něj ale nestalo.

Rozpočet nyní dostanou k projednání výbory a zabývat se budou jednotlivými přikázanými kapitolami. Druhé čtení, kdy bude možné navrhovat přesuny peněz uvnitř rozpočtu, přijde na řadu za měsíc. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura už avizoval, že občanští demokraté přijdou s návrhy na snížení výdajů. K závěrečnému schvalování by se měli poslanci dostat až od 7. prosince.

Vybrané údaje z návrhu státního rozpočtu na příští rok (mld. Kč) Schodek 60 (-10) Příjmy 1249,3 (+68,4) Výdaje 1309,3 (+58,4) Investiční výdaje 103,7 (+25,2)

V závorce rozdíl proti loňskému schválenému rozpočtu (Zdroj: ČTK)

