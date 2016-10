Tvůj byrokrat tě uzdraví?

Zřejmě na základě této pozitivní zkušenosti momentálně Evropská komise připravuje nařízení, které by stejným opatřením postihlo lihoviny. Známou plachetničku na tuzemském rumu mají zřejmě vystřídat cirhotická játra v originálním vybarvení s nápisem Chlast zabíjí a navíc rozvrací rodiny. To havíři v Karviné hned rozmlátí kalíšky a vyrazí na mlíko do cukrárny a začnou snídat místo dvanáctky Radka odvar z ostropeřce mariánského.

Sklony zachraňovat své spoluobčany, netušící, že jim cigareta, alkohol, husí škvarky či přeslazené kafe fakt huntují zdraví, má nemalá část populace odjakživa. Tito lidé vychází zřejmě z jakéhosi chorobného mesianismu „osvícených“, kteří mají neustávající nutkání zachránit všechny ty dementy, co nechápou, že se zaživa zabíjejí. A zachránit je třeba proti jejich vůli.

Nic proti, někdo rád holky, jiný vdolky. Problém je, když se tito spasitelé institucionalizují a svou marnou a fatálně neúčinnou misijní činnost začnou dělat na plný úvazek za peníze těch ožralých kuřáků a daňových poplatníků vůbec.

Zásadním znakem těchto vládami placených úředníků je, že zásadně nikdy nevyhodnocují výsledky přijatých opatření a neporovnávají je s vynaloženými náklady. Jediným měřítkem správnosti nového nařízení je jeho radikálnost a co největší popuzení dotčené veřejnosti.

Stálo by asi za nějakou zdravotnickou studii, nakolik peníze utracené byrokraty bojujícími s prastarými hříchy vyvolávají dlouhodobý stres daňových poplatníků a jak jeho míra přispívá k vzniku a rozšiřování kardiovaskulárních chorob a dalších civilizačních onemocnění. Možná by se ukázalo, že šedesát startek bez filtru a láhev slivovice denně, není o moc horší.

