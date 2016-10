Tohle není právní stát

Zděšená soudkyně ani nenařídila líčení, ale v předběžném řízení hodila spis státnímu zástupci na hlavu s fascinujícím zdůvodněním, že výsledky vyšetřování dostatečně neodůvodňují postavení obviněných před soud. To jsou plody sedmileté práce dobře placených tzv. elitních policistů z ÚOKFK a skvěle honorovaných státních zástupců v jedné z prvních údajně korupčních kauz.

Žaloba byla postavena na tom, že Parkanová nenechala udělat znalecký posudek, díky kterému by zjistila, že letouny jsou předražené. Soudkyně žalobce vyhnala s tím, že ji jejich domněnky nezajímají a chce nějaké důkazy.

Policisté ze stejného útvaru pak nyní ženou k soudu bývalého šéfa odboru městských investic pražského magistrátu Jana Beránka za to, že si naopak nechal udělat posudek na to, zda smí vyplatit miliardy Metrostavu za práce, u nichž nebylo jistě, zda byly provedeny v souladu se smlouvami a kontraktem. Měla tak vzniknout Praze škoda na honoráři za tuto radu. Velká část městských radních, včetně dvou exprimátorů pak byla odsouzena v kauze Opencard za to, že se právními posudky řídili. To pro změnu zařídil ÚOOZ na základě svých odlišných a drobet podezřelých posudků.

Jak je vidět, určitým policajtům se nezavděčíte. Prostě politiky a vysoké úředníka budou obviňovat a skandalizovat, ať udělají cokoli. Hlavně že jsou médiím předhazování stále noví sprostí podezřelí. Když nejsou důkazy, tak se kauza protahuje a protahuje, až blamáž na konci nikoho nezajímá. Zastupitelé Liberce už deset let čekají na pravomocný rozsudek v kauze, kde jsou viněni z toho, že příliš levně prodali městský pozemek. A ještě nějaký čas se nedočkají a stíhání jim bude dál ničit životy, práci i podnikání.

Tak ale právní stát nevypadá a na takovéto orgány činné v trestním řízení daňový poplatník daně neplatí.

