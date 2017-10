Jak důležité je míti Martina aneb Když armáda pomáhá ANO

Martin Stropnický se pyšní titulem nejdéle sloužícího českého ministra obrany od roku 1993. Jeho éra v čele resortu se však velmi rychle krátí. Nic mu ale nebrání v tom, aby ještě na poslední chvíli pomohl svým stranickým kolegům v předvolební kampani. Aktuálně Danu Ťokovi.

O co jde? V úterý 10. října to bude na karlovarském letišti velké. Stropnický společně s náčelníkem generálního štábu Josefem Bečvářem oznámí zapojení tamější přistávací plochy do nově budovaného systému záložních letišť. A navrch by měli ohlásit, že v regionu vznikne nová vojenská posádka.

To jsou prostě samé dobré zprávy, které musí lidi v regionu potěšit. Radost jistě udělají i karlovarské hejtmance Janě Vildumetzové (ANO), jež také dorazí. Možná jí pomůžou ve volbách. Do Sněmovny kandiduje ze čtvrtého místa.

Smetanu z vojenské kuchyně nechce slíznout pouze ona. Body potřebuje sbírat i Dan Ťok, ministr dopravy za ANO. Shodou náhod vede karlovarskou kandidátku. Co by pro úspěch neobětoval, na tiskovce se tedy před fotoaparáty a kamery postaví i on.

Martin Stropnický má pro účast svého kolegy Ťoka jednoduché vysvětlení: o žádnou předvolební kampaň nejde, je to přece ministr dopravy. Jasně, takové reakci se dá rozumět v případě, kdyby letiště provozoval jeho resort. To ovšem funguje pod správou společnosti zřízené Karlovarským krajem.

Ťokova přítomnost vedle Bečváře a Stropnického by se možná dala obhájit tím, že v následujících dnech objede s armádou i všechna záložní letiště v ostatních krajích, s nimiž vojsko počítá. Nic takového se však neplánuje.

Babišovo hnutí ANO úterní estrádou opět dokáže, jak rychle se naučilo využívat svou politickou moc. Jen úloha Josefa Bečváře bude na letišti tragikomická. Bude to on, kdo udělá stafáž politikům z ANO.

