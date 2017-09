Pane ministře, na slovíčko

Zimní královna. I tak se přezdívá Karolině Peake, která se souhrou náhod v prosinci 2012 stala českou ministryní obrany a bleskově provedla několik podivných personálních změn. Přestože v křesle vydržela pouhých devět dnů (od 12. do 20. prosince), stejně jako ostatní českoslovenští a čeští ministři obrany má i ona na chodbě úřadu portrét.

I tahle „stěna cti“ bude jedním z míst, které si ve čtvrtek 28. září bude moct kdokoliv prohlídnout. Končící ministr Martin Stropnický a lídr pražské kandidátky ANO se totiž se svými kolegy domluvil, že po velmi dlouhé době proběhne v přísně střežené budově pod Pražským hradem den otevřených dveří. Zájemci o prohlídku Ministerstva obrany ČR v Tychonově ulici si pouze musí dopředu rezervovat místo.

K vidění nebudou jen chodby, pracovny a zasedací místnosti, v nichž se v utajení rozhoduje o miliardových zbrojních zakázkách či úkolech české armády v zahraničních operacích. Na požádání se možná otevře i kancelář dobře placené poradkyně Zuzany Lieblové, která si třeba v roce 2015 vydělala 1,29 milionu korun, což je více, než měl náčelník generálního štábu či náměstek pro vyzbrojování.

Čtěte více o dobře zajištěné poradkyni:

A návštěvníci budou mít ještě jednu příležitost. Přímo během prohlídky by si mohli odchytit Martina Stropnického k rozhovoru. Chvíli poté, co o akci informoval na svém facebookovém profilu, se s žádostí o setkání ozvalo několik vojáků, kteří dlouhodobě o pár minut s ministrem usilují. „Rád bych. Budu tam hned ráno,“ odepsal jim Stropnický a odmlčel se.

Témat k hovoru bude hodně. Rozpovídat by se konečně mohl o tom, proč je pro něj Lieblová tolik důležitá. Anebo o tom, jak se cítí na billboardech vedle Andreje Babiše, který o Stropnickém prohlásil, že do prezidentských voleb jej nepostavil proto, že na to nemá a nemaká.

A na přetřes by se mohl přijít i čerstvý volební program hnutí ANO, podle nějž má obranný rozpočet do roku 2024 vystoupat na 2 procenta HDP, ale Babiš jako končící ministr financí ve svých plánech takový růst pohřbil.

Otázek je prostě hodně. A kdy jindy se na ně ptát než nyní ve volební kampani. Ostatně ministerský den otevřených dveří ani nic jiného není.

Přečtěte si další komentáře Ondřeje Stratilíka