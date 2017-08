Volby se blíží, budeme trestat solárníky

Jistě, nasypat 26 miliard pochybným solárním baronům, ke kterým je navíc ještě třeba připočíst zhruba 20 miliard z kapes odběratelů elektřiny, není jen tak. Zvlášť když řada z nich získala nárok na podporu za velmi podivných okolností na Silvestra 2010 a tyto okolnosti dodnes zaměstnávají policii i soudy. To by ovšem kabinet Bohuslava Sobotky nesměl miliardovou dotaci solárníkům přiklepnout automaticky v minulém roce, stejně jako veškeré roky předtím a stejně jako vlády předchozí.

Ministři dobře věděli, proč v minulosti dotaci bez zbytečných cavyků odklepávali. Příspěvek je potřeba schválit do konce září a bez něj hrozí na energetickém trhu chaos. Vlastníci zelených elektráren se budou potýkat s výpadkem očekávaných příjmů, někteří zkrachují, zaúvěrované projekty nebude z čeho splácet a problém se přenese na banky. S výhrůžkami mezinárodní arbitráží, ať už reálně zamýšlenými nebo jen nátlakovými, lze stoprocentně počítat. Na rozdíl od solární daně přitom zdaleka nejde jen o nenáviděné solární barony, ale také třeba zemědělce, teplárny nebo i majitelé starších fotovoltaik, kteří získali nárok na podporu před rokem 2009, kdy energie ze slunce zdaleka nebyla tak rentabilní.

Čtěte o konci Aleny Vitáskové v čele ERÚ:

Ministr průmyslu Jiří Havlíček pravděpodobně zapomněl na starosti svého předchůdce Jan Mládka, které mu připravila bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a které mohl coby tehdejší náměstek sledovat. Jinak by je svým kolegům z vlády jistě připomněl. Vitásková svým lpěním na notifikaci českého systému podpory obnovitelných zdrojů z Bruselu (kterou po Česku v Bruselu nikdo nevyžadoval) v několika letech za sebou málem výše popsanou situaci vyvolala. A byť Mládek zcela jistě není fanouškem zelené energetiky, hrozbu si uvědomoval a jeho úřad po mnoha peripetiích notifikaci získal.

Zadržovat státní dotaci tedy není cesta, jak solárníky skřípnout. To musí udělat policie, soudy a jistě je možné také uvažovat o zvýšení solární daně. Je však těžké pochopit, jakou má souvislost s miliardovou dotací. Zvýšení daně je dlouhodobou záležitostí. Návrh by musel projít klasickým legislativním kolečkem, přes vnitřní i vnější připomínková řízení, vládu, sněmovnu, Senát a prezidenta. Obvyklá doba trvání procesu je minimálně několik měsíců. I když nechci podceňovat efektivitu Sobotkova kabinetu, šance, že by se to stihlo do voleb, je nulová.

Ministr Havlíček ani jeho kolegové tak na problémy s Vitáskovu pravděpodobně nezapomněli, naopak, spíš si je dobře pamatují. Bývalá předsedkyně ERÚ si díky nesmyslné zatvrzelosti získala u veřejnosti pověst bojovnice se solárními barony, která se jí náramně hodí, zvlášť když byla nepravomocně odsouzená za to, že solárním baronům napomáhala. A po pověsti solarobijců evidentně pár týdnů před volbami zatoužily i vládní strany. Populistický plán na zvýšení solární daně tak má být prostředkem, jak k ní dospět.

Čtěte další komentář autora: