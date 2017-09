Nový iPhone za ledvinu. Nejen pro Indy je novinka Applu z říše snů

Rozeznávání obličejů, bezdrátové dobíjení, lepší displej, vodovzdornost. To jsou taháky nového telefonu firmy Apple. Na druhou stranu cena je pro mnohé příliš vysoká. U modelu iPhone X začíná na americkém trhu u 999 dolarů (21 800 korun).

V Indii se iPhone X ve vyšší verzi 256 GB vyšplhá na 102 tisíc rupií, což dělá 1594 dolarů (34 800 korun). Také v ČR se mají prodávat novinky Applu za závratné ceny. iPhone X ve verzi 64 GB má stát 29 990 korun, s pamětí 256 GB 34 500 korun.

Taková cena je nejen pro většinu Čechů jako z jiné planety. Indové pracující ve Spojených státech reagují na cenovou politiku firmy z Cupertina s černým humorem. Jedině dárcovstvím životně důležitých orgánů mohou financovat trendový telefon.

Server Quartz si klade otázku, zda se vůbec vyplatí vydat tak vysokou částku za nový telefon a vypočítává, co se v Indii dá za 100 tisíc rupií (34 100 korun) pořídit.

Například sedm dní ve Španělsku, let z Bombaje do Madridu a zpět. Za polovinu ceny pak čtyři noci na Bali.

Roční vstup do luxusního fitness v Bengalúru se dá pořídit za třetinu ceny iPhone X. Nákladovým ekvivalentem telefonu může být i vzdělání chudých dětí po dobu 8 let, pokud školné stojí 800 rupií měsíčně (276 korun). V ceně je vzdělání, zdravotní péče a čistá pitná voda.

Za 90 tisíc rupií si lze pořídit také auto z druhé ruky, například model Tata Nano z roku 2010, případně motorku.

I made a big mistake by buying iPhone7 at Rs 69000 , no need to spend this much of money just on a phone. Will buy a Royel Enfild Classic