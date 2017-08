Finské máslo jako nový polský tarif? Jen dočasně

V době, kdy cena másla během pár týdnů vystřelila nahoru o desítky procent nad padesát korun za kostku a zemědělci vzkazují, že si na takové ceny máme zvykat, přišel internetový prodejce potravin Rohlik.cz s provokativní nabídkou másla za 31,90 korun.

Kdyby se ještě jednalo o produkt polských potravinářů, tradičních konkurentů, kterým většina českých spotřebitelů z principu nedůvěřuje, podezřívá je z pochybného složení, šizení a nekvality, bylo by to výrazně snazší. Mlékařům a zemědělcům by stačilo připomenout pár potravinových skandálů z minulosti, třeba ten oblíbený s posypovou solí nebo polskými „opavskými“ piškoty nevalné chuti a podivného tvaru, a nedůvěra vůči výhodné ceně by byla zaseta.

Evropané vyjedli zásoby másla. Cena zůstane vysoká

Za nervové vypětí a probdělé noci však čeští potravináři tentokrát nevděčí kolegům z Polska, nýbrž Finům. Tedy zemi s jednou z nejvyšších cenových úrovní v Evropské unii a nejvyššími náklady práce. Argument o nevalné skandinávské kvalitě by zněl také dost nepřesvědčivě.

Pokusme se tedy českým mlékařům pomoci a paradox finské ceny aspoň trochu vysvětlit. Za prvé, nabídka Rohlik.cz je zcela šílená pouze na první pohled. Při tom druhém zjistíme, že finské balení neváží obvyklých čtvrt kila, ale pouze 200 gramů. Při přepočtu na v Česku obvyklou gramáž se dostaneme zhruba na 40 korun za kostku. To je sice stále o pětinu méně než současný český průměr, už se mu to ale aspoň částečně blíží.

Vývoj cen másla v západní Evropě

Jak pak uvádí Rohlik.cz, výjimečná cena od finských mlékáren Valio je pouze jednorázová. Šlo o akci ke startu spolupráce s českým partnerem. Finským mlékárnám se navíc podařilo mimořádně levně nakoupit smetanu, což se už nemusí, nebo spíš nebude opakovat. Jak vyplývá z přehledu odborného německého webu Agrarheute.de, mlékárny Valio podle posledních dat za červen svým dodavatelům platí více než štědře. S průměrnou cenou 35,10 eurocentu za kilogram mléka platil finský výrobce z největších evropských mlékáren třetí nejvyšší cenu.

V dvanáctiměsíčním průměru pak šlo dokonce o druhou nejvyšší cenu a firma se vysokými výkupními cenami dodavatelům na svých stránkách i chlubí. To je koneckonců logické, jelikož vlastníky mlékárny jsou finská zemědělská družstva. Chovatelé zde tedy nejsou v obvyklé pozici slabých dodavatelů, které je možné zmáčknout, ale na místě majitelů.

Zemědělci to vidí jasně:

Zemědělský svaz: Cena másla 50 korun za kostku je nový standard

Za to, že i tak Finové dokážou konkurovat středoevropských cenám, vděčí především své velikosti. Valio ovládá osmdesát procent finského trhu s mlékem, na exportu mléčných výrobků se podílí z 97 procent a celkovém potravinovém exportu z jedné třetiny. Tržby skupiny přesáhly v roce 2016 1,6 miliardy eur. Vedle Finska má závody i v Estonsku a Rusku. Úspory z rozsahu v této velikosti mohou být značné.

Role finského másla jako nového polského tarifu je tedy dočasná. Česká i finská cena másla se brzy zase srovná.

