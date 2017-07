Průzkum: Volby by vyhrálo ANO, lidovci se STAN by se do sněmovny nedostali

ANO si proti minulému průzkumu Focusu téměř o procentní bod polepšilo, sociální demokraté naopak zhruba půl procentního bodu ztratili. „Preference ANO oproti minulému výzkumu z května mírně narostly, nedosáhly však hodnot z dob před vládní krizí. Podpora sociálních demokratů je rovněž výrazně nižší ve srovnání s obdobím před vládní krizí,“ uvedli autoři průzkumu.

Pohoršila si také KSČM o víc než dva procentní body, podpora ODS zůstala téměř beze změny stejně jako koalice lidovců a STAN. „Ukazuje se, že podpora této koalice se v posledních třech měsících nijak výrazně nezměnila,“ napsal Focus.

Straně TOP 09 přisoudil aktuální volební model 7,2 procenta, v květnu to bylo bezmála deset procent. SPD aktuálně s 5,7 procenta a Piráti s 5,2 procenta se v květnu nedostali přes pětiprocentní hranici potřebnou pro jednotlivé strany ke vstupu do Sněmovny. Zájem jít k volbám má podle zjištění Focusu 62 procent lidí.

Zdroj: Fokus

Průzkum se uskutečnil od 21. června do 2. července a zúčastnilo se ho 1038 lidí ve věku od 18 let. Volební model pak vychází z odpovědí 543 dotázaných, kteří vyjádřili ochotu jít k volbám a zároveň měli vybranou stranu, které chtěli dát svůj hlas.

Volební model z přelomu června a července zveřejnila v pondělí agentura STEM. Hnutí ANO by podle něj získalo 32,9 procenta, druzí komunisté 14,3 procenta. Třetí ČSSD by měla 13,3 procenta a čtvrtí občanští demokraté 9,1 procenta. Koalice Lidovci a Starostové by se do Sněmovny ani podle tohoto volebního modelu patrně nedostala. KDU-ČSL by volilo 6,7 procenta obyvatel a STAN 1,9 procenta.

