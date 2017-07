Čunek by rád ukončil koaliční spolupráci KDU-ČSL a STAN

„Klidně můžeme udělat to, že ty dvě strany půjdou spolu, ale bude to tak, že bude STAN podporovat KDU-ČSL a všichni ti lidé mohou být na kandidátkách. Tam je hranice pět procent. Myslím, že drtivá většina kolegů se s tímto ztotožňuje. Jsem ale jen členem širšího vedení. Brát to emotivně není dobře,“ uvedl Čunek.

Nedostatečnou podporu spojení lidovců se STAN v předvolebních průzkumech Čunek přičítá faktu, že si ho voliči pořádně nevšimli. Přesto společnou kandidaturu považuje za racionální.

„Je založená na tom, že každé volby vypadají jinak. Jeden hlas pro slabou stranu znamená podstatně méně než hlas pro silnou stranu, protože ta silnější bere víc. Proto ta úvaha byla dobrá. Ale když se teď na základě průzkumu veřejného mínění ukazuje, že úvaha společného spojení u voličů zatím nezabrala, tak si myslím, že bychom to zcela racionálně měli vyhodnotit,“ doplnil Čunek.

Podle průzkumu agentury TNS Kantar pro Českou televizi z počátku července by koalice lidovců a STAN získala 7,5 procenta hlasů. Předsedové KDU-ČSL a Starostů Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík dnes řekli, že nepřeceňují průzkumy, podle nichž by se koalice obou stran do Sněmovny nedostala. Klidní zůstávají i představitelé lidovců ve většině krajů.

