Zeman popřál prvňáčkům, aby se brzy naučili číst. Někteří rodiče proti němu protestovali

Zeman dětem řekl, že ve škole se před nimi otevře jiný svět plný tajemství, kouzel a krásných věcí. Popřál jim, aby se naučili psát, ale hlavně číst. Řekl jim, aby četli hlavně papírové knihy, které jsou krásné. Kniha je podle prezidenta nejkrásnější věc na světě. Podotkl, že pokud ji napsali moudří lidé, čtení je, jakoby si s nimi čtenář povídal.

Na dotaz ředitelky školy Zeman řekl, že jako první knihu přečetl Školáka Káju Maříka. Ještě předtím četl leporelo, které ale za opravdovou knihu nepovažuje. První dáma Ivana Zemanová podle svých slov nejspíš jako první přečetla knihu Malý Bobeš.

Zeman zároveň poznamenal, že jako malý „hrozně nerad“ vstával. „A to platí pořád,“ podotkl. Kdyby podle něj bylo možné chodit do školy o hodinu později, považoval by to za lepší. Děti pak upozornil na to, že ve škole musí poslouchat. Na závěr návštěvy prvňáčků Zemanová dětem rozdala jako dárky knížky a sladkosti.

Několik rodičů dětí mělo na oblečení malé červené trenýrky, které se v poslední době staly symbolem protestu proti Zemanovi. Podle jednoho z rodičů nešlo o organizovaný protest. Během návštěvy prezidenta ve škole byli rodiče v jiné místnosti.

Při odchodu ze školy Zeman novinářům řekl, že si protestu nevšiml. Jedna z maminek školáka, která odváděla dítě ze školy v době odjezdu prezidenta, na Zemana zakřičela „fuj“ a následně „ježíšmarjá táhni“. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček reagoval slovy „chovejte se slušně“. Žena mu odvětila, že slušně se má chovat Zeman.

