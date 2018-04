Zákaz kouření v restauracích platí dál, rozhodl Ústavní soud

Úplný zákaz kouření v restauracích nadále platí. Ústavní soud (ÚS) ale provedl v protikuřáckém zákoně jiné dílčí škrty. Zrušil zákaz pít alkohol u činností, při nichž by pak člověk mohl ohrozit sebe sama. Ustanovení podle soudu potenciálně dopadalo na kohokoliv i při rutinních činnostech, třeba sekání trávy, česání ovoce a žehlení, při kterých by si nemohl člověk dát ani skleničku vína. "Šlo by o naprosto nepřiměřený zásah do osobní integrity," řekl soudce zpravodaj Pavel Rychetský.