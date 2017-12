Ministerstvo vnitra plánuje významnou změnu ve volbách. V návaznosti na nedávné usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým se změnil zvolený poslanec ODS, chce zrušit oboustranné volební lístky. Lidé ani volební komisaři už by nemuseli lístek otáčet, a tím by odpadlo riziko opomenutí kandidátů ze zadní strany. Aby se na první stranu vešli všichni kandidáti, bude muset dojít ke zvětšení hlasovacího lístku i obálek.

„Ministerstvo vnitra v reakci na zjištění provedená Nejvyšším správním soudem připraví „technickou“ novelu volebních zákonů, kterou navrhne zavést jednostranný hlasovací lístek pro volby do Poslanecké sněmovny, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu, což bude v praxi znamenat zvětšení formátu hlasovacího lístku,” uvedla pro Euro.cz Klára Pěknicová z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Prosím otočte

Změny se ale dotknou i voleb do obecních zastupitelstev, které se budou konat příští rok na podzim. Volební lístek sice v těchto volbách jako jediných zůstane oboustranný, ale jeho součástí bude nově informace pro voliče o tom, že hlasovací lístek je třeba otočit.

„Vzhledem ke stávajícímu volebnímu systému ve volbách do zastupitelstev obcí, který umožňuje hlasovat současně pro kandidáty z různých volebních stran, a tudíž všechny volební strany musí být uvedeny na společném hlasovacím lístku, není, zejména ve větších městech, jednostranný hlasovací lístek vhodně proveditelný,” vysvětluje Kateřina Pěknicová.

Nové pravidlo o jednostranných hlasovacích lístcích by se tak mohlo poprvé uplatnit při volbách do Evropského parlamentu na jaře 2019. „Chceme to udělat napříště přesně tak, jak stanovil Nejvyšší správní soud,” potvrdil v rozhovoru pro Euro ředitel odboru všeobecné správy ministerstva vnitra Václav Henych.

Zní to neuvěřitelně, ale o tom, jaká bude velikost písma na lístku, a kdo se tedy ocitne na druhé straně, rozhodovala dosud pouhá domluva ministerstva vnitra s tiskárnou volebních lístků.

Naopak v nedohlednu je vznik volebního kodexu, který by sjednotil proces všech voleb konaných v Česku. Zatím se každé volby řídí speciálním zákonem a v rozdílných pravidlech je zmatek. Na místě by podle Nejvyššího správního soudu bylo také sjednocení praktického postupu volebních komisí při sčítání hlasů včetně jasného časového zápisu práce komisařů.

