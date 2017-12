ČSSD se musí přestat bičovat a najít zajímavé tváře, vyzývá Sobotka

ČSSD ve volbách získala jen 7,27 procenta hlasů, což pro dosud nejsilnější parlamentní stranu znamená 15 křesel ve Sněmovně. Řada politiků ČSSD z toho viní především Sobotku a jeho vedení. „Ve volbách ztratila celá řada stran, ale žádná z nich se nebičuje tolik jako ČSSD. Několik týdnů po volbách je bičování na místě, ale teď už to nikoho nebaví, zvlášť veřejnost. A je to vidět na preferencích,“ prohlásil Sobotka.

Sociální demokraté tak podle něj musejí s bičováním přestat a dívat se do budoucnosti. Měla by například předkládat alternativy k tomu, s čím přijde chystaná menšinová vláda ANO. „Aby do čela šly nové tváře, aby ČSSD přicházela s novými programovými iniciativami, to je myslím důležitější než pokračovat v tom, že budeme dál sypat sůl do ran, které otevřely nejen volby,“ uvedl.

Za včerejší bitvy pak označil spekulace straníků, zda ČSSD před volbami neuškodilo ostré vymezování proti šéfovi ANO Andreji Babišovi. „Nevím, jaký dává smysl bojovat včerejší bitvy. Teď už jsou tu nové bitvy, ve kterých musí být ČSSD vidět a slyšet,“ řekl. Své minulé kroky je připraven hájit, nicméně spekulace o nich považuje za zajímavé pro historiky, politology či autory kroniky ČSSD, ale strana by se jimi nyní zabývat neměla.

Sobotka připomněl, že ve vedení ČSSD byl přes deset let. „To je strašně dlouhá doba. Osm let jsem zastupoval ČSSD ve vládách, patřím mezi politické veterány. Před šesti měsíci jsem už cítil, že je potřeba změna, tu jsem podpořil tím, že jsem odešel z čela sociální demokracie a otevřel prostor pro personální výměnu, která musí teď pokračovat,“ dodal.

Společnost podle Sobotky nyní řeší jiné problémy a vypadá jinak, než když jeho generace politiků vstupovala do ČSSD. Rolí strany podle něj je mimo jiné začít se vyjadřovat k některým z „šílených návrhů“, které zmiňují ministři budoucího Babišova kabinetu. „Třeba rušení nemocnic,“ uvedl Sobotka.

Adepty do vedení ČSSD jmenovat nechtěl. „Od toho máme krajské, okresní a místní organizace, které by měly povzbudit nové tváře do čela. Čím víc těch nových tváří bude, tím lépe. Nesmíme se zacyklit mezi deseti jmény a navrhovat je dokolečka. Potřebujeme ten kruh prorazit, podívat se do regionů na úspěšné komunální politiky, generaci třicátníků, čtyřicátníků,“ uvedl. Pokud dostanou prostor, mohli by být podle Sobotky pro voliče zajímaví, jako jsou dnes některé osobnosti Pirátů.

