Zakažte byznysjety, škodí jako půl milionu aut, vyzývá britský think tank

Výzkumníci z Common Wealth ve své studii zjistili, že v loňském roce proběhlo mezi letišti ve Velké Británii a dalších zemích Evropské unie 128 tisíc soukromých letů, což představuje šest procent celkového letového provozu nad Británií. Dalších 14 tisíc letů mířilo do destinací mimo Evropu.

Podle propočtu think tanku vyprodukují soukromé lety v Británii přibližně milion tun oxidu uhličitého ročně a jejich negativní vliv na globální oteplování tak odpovídá 450 tisícům automobilů na britských silnicích. Pro příklad: jeden soukromý let z Londýna do New Yorku má na životní prostředí stejný vliv, jako kdyby jedno auto jezdilo nepřetržitě čtyři a půl roku.

Autoři studie tvrdí, že soukromý let vyprodukuje sedmkrát víc skleníkových plynů než let v business třídě v normálním letadle a až 150krát víc než cesta vysokorychlostní železnicí. Při jednom soukromém letu cestuje v letadle v průměru jen pět cestujících.

Common Wealth tak žádá, aby byly soukromé lety co nejdříve zakázány. Autoři studie zmiňují jako cílový rok 2025 a uvádějí, že rychlý zákaz by mohl urychlit vývoj šetrnějších alternativ v letectví.

Podle studie se osmdesát procent soukromých letů po Evropě uskuteční na vzdálenosti, kterou by zvládla malá elektrická letadla, jež jsou právě ve výrobě a na trh by měla přijít v polovině příštího desetiletí.

