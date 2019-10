Lidé vyprodukují stokrát víc CO2 než sopky. Blíží se uhlíková katastrofa, varují vědci

Vědci zjistili, že pouze 0,2 procenta uhlíku na Zemi se nachází nad povrchem – v oceánech, na zemi a v atmosféře. To odpovídá množství asi 43 500 gigatun. Přibližně 1,85 miliardy gigatun je pod povrchem, včetně kůry, pláště a jádra.

Podle studie od týmu přibližně 500 vědců vyprodukovali lidé v loňském roce 37 gigatun emisí oxidu uhličitého, zatímco roční „příspěvek“ sopek činí v tomto ohledu jen 0,28 až 0,36 gigatuny ročně. Přirozený cyklus uhlíku v atmosféře zpracovává každý rok 750 gigatun CO2. „Skeptikové ohledně klimatické změny tvrdili, že sopky jsou největším producentem CO2, ale to jednoduše není pravda,“ řekla agentuře AFP Marie Edmondsová, profesorka vulkanologie na univerzitě Cambridge.

V historii planety Země už došlo k několika případům uhlíkové katastrofy, které byly způsobeny neočekávanými událostmi. Například před 66 miliony lety dopadl na Zemi asteroid Chicxulub, který uvolnil do ovzduší mezi 425 a 1400 gigatunami oxidu uhličitého. Podle vědců je lidstvo blízko další „uhlíkové katastrofě“.

Klimatolog Ač: Potřebujeme uhlíkovou daň a další systémové změny, sázet stromy nestačí

Alexander Ač. ( Autor: Czechglobe/Sisyfos )

„Množství CO2, které se do vzduchu dostalo lidskou aktivitou za posledních deset až dvanáct let, odpovídá katastrofickým změnám, ke kterým došlo během předchozích krizových situací v historii Země,“ uvedla Edmondsová. Profesorka Celina Suarezová z americké University of Arkansas tvrdí, že současná produkce emisí odpovídá „uhlíkovým šokům“, které kdysi vedly k hromadnému vymírání.

Infografika, změny klimatu ( Autor: Euro )

Nepočítáme-li zmíněné katastrofy, trvalo v historii Země stovky tisíc let, než se nahromadilo vyšší množství CO2, než které je nyní v ovzduší. Lidská produkce oxidu uhličitého přitom zvýšila jeho množství o dvě třetiny jen za několik posledních desetiletí.

„Popírači klimatické změny říkají, že se Země vždycky sama srovná. To je pravda, ale nebude to v době, která by pro lidstvo hrála nějakou roli,“ tvrdí Suarezová.

