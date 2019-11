Za Stromovouse. Musk přispěl milionem dolarů na vysázení nových stromů

Za projektem #TeamTrees stojí youtuber Jimmy Donaldson, vystupující pod pseudonymem MrBeast. Společně s nadací Arbor Day Foundation spustil na YouTube kampaň, jejímž cílem je vybrat 20 milionů dolarů, které by měly být použity na výsadbu stejného počtu stromů.

Nápadu se chytil miliardář Musk, známý kromě jiného i svým impulzivním jednáním. „OK, to vypadá poctivě, daruji milion stromů,“ napsal na svůj twitterový účet, kde si posléze změnil své uživatelské jméno na Treelon. K samotnému příspěvku ve výši jednoho milionů dolarů napsal: "Za Stromovouse", v narážce na postavu z knižní fantasy ságy Pán prstenů.

Lidé vyprodukují stokrát víc CO2 než sopky. Blíží se uhlíková katastrofa, varují vědci

Sopečná erupce - ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Muskova příkladu brzy následovala další známá jména. Například zakladatel a šéf sociální sítě Twitter Jack Dorsey přispěl nejprve 150 tisíc dolarů, o den později pak přidal dalších 200 tisíc. Kanadský miliardář německého původu Tobias Lütke, šéf e-commerce společnosti Shopify, dokonce Muskův příspěvek o jeden dolar překonal.

Právě v zalesňování vidí řada vědců nejúčinnější cestu k záchraně klimatu. Podle švýcarských expertů z technické vysoké školy v Curychu (ETH) může být na planetě až o třetinu více lesů, aniž by to omezovalo města nebo zemědělskou půdu. Sázení stromů může podle jimi vypracované studie pohltit dvě třetiny emisí oxidu uhličitého způsobené člověkem. Klimatický cíl Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) udržet růst oteplování na úrovni 1,5 stupně Celsia je podle nich dosažitelný.

Podle vědců z ETH by vysázení 1,2 bilionu nových stromů pomohlo v boji s emisemi CO2 na dlouhou dobu dopředu. „Ve třech bilionech stromů je nyní 400 gigatun emisí. Pokud bychom vysázeli přes bilion nových stromů, mohly by pohltit antropogenní emise z příštích nejméně deseti let,“ uvedl už na začátku tohoto roku Thomas Crowther z ETH. Podle něj by hromadné vysazování stromů mělo na ochranu životního prostředí mnohem větší vliv než například stavba větrných turbín.

Infografika: Může za změnu klimatu člověk?

Infografika, změny klimatu ( Autor: Euro )

