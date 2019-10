Ve Švýcarsku se rozpadají Alpy. Starostové řeší, jak se bránit kamenným lavinám

„Nejprve to slyšíte a pak si okamžitě uvědomíte, co to je. Potom vidíte jen prach,“ popsal srpnové zřícení kamení z okolních kopců místostarosta obce Bregaglia Fernando Giavanoli. Hora Piz Cengalo na hranici s Itálií se opět dala do pohybu. K většímu sesuvu hory došlo už v roce 2017.

Lidé tu přitom žijí už tisíc let. Nyní se obávají, že takových událostí bude přibývat a bojí se o své domy a život, napsal deník The Guardian. Zpráv o tom, že se alpské štíty dávají do pohybu, je stále více.

Na některých místech kamení zablokovalo turistické chodníky, jinde i silnice a další infrastrukturu. Došlo i k úmrtí turistů. V italských Alpách byla nedávno evakuována oblast ledovce Planpincieux v oblasti kolem nejvyšší evropské hory Mont Blanc.

Amatérské snímky sesuvu kamení v roce 2017

Piz Cengalo je jedním z mnoha příkladů. I když odborníci horu monitorovali, nedokázali velký sesuv půdy v srpnu 2017 předpovědět. Do údolí se zřítily 3 miliony kubických metrů skály, jež zabily osm výletníků. Následovalo bahno, které zaplavilo vesnici.

Místní obyvatelka Manuela Marazziová nevěřila, že bude muset opustit svůj dům na čtyři měsíce. I po dvou letech od neštěstí ve vesnici pouze provizorní vodovod i elektrické vedení. Experti odhadují, že na hoře je stále nestabilní kamení o objemu 3 milionů kubíků, jež se může kdykoliv zřítit.

Třetí pól světa mizí. Ledovce v Asii tají rekordním tempem

Hora Kawagarbo, ilustrační foto ( Autor: Bill Smith/dpa/ Profimedia )

I když má vesnice sirény, které mají obyvatele varovat před dalšími sesuvy, a silnice bude uzavřena, stejně to nezaručí dostatečnou ochranu místních. Většina vesnic v Alpách navíc ani takové vybavení nemá.

Marcia Phillipsová z Institutu pro výzkum sněhu a lavin z Davosu tvrdí, že sesuvy kamení a půdy jsou v oblasti švýcarských Alp stále častější a nebezpečnější. Většina z nich se zatím odehrává v odlehlých oblastech, kde si jich nikdo okamžitě nevšimne. Navíc výzkum a měření přímo na štítech, jako je Piz Cengalo, je příliš nebezpečné. „Hory jsou určitě mnohem méně stabilní,“ zdůraznila.

Jedním z hlavních důvodů je to, že se alpský region za posledních 120 let oteplil v průměru o dva stupně Celsia. „Klimatická změna má přímý efekt na ledovou masu a tání ledovců,“ přiznal glaciolog Andreas Bauder z vysoké technické školy ETH v Curychu. Led fakticky drží horské masivy pohromadě. Pokud začne tát, dochází kvůli erozi k rychlejšímu rozpadu skal.

Ledovce v Alpách umírají, proces se už nedá zvrátit

Stubaiský ledovec: eldorádo pro rodiny i sportovce ( Autor: Stubai Tourismus )

