Jak zachránit Antarktidu? Umělým sněhem z oceánu, zvažují vědci

Vědci proto nyní intenzivně řeší, jak zachránit ledovce v Antarktidě, které svým táním přispívají největší měrou ke zvyšování hladiny světových moří. Kdyby roztály ledovce na západě kontinentu, hladina oceánů by stoupla až o tři metry. Například tání ledovců Pine Island a Thwaites přitom probíhá rychleji, než se dosud předpokládalo.

Někteří odborníci se přitom obávají, že ani nejambicióznější plány na snižování emisí k zastavení tání ledovců nepovedou. Proces je podle nich už v pohybu a nezastaví se. Vědci z německého potsdamského institutu pro klimatické dopady proto nyní přišli s myšlenkou, že zpomalení nebo zastavení úbytku ledovců by mohla pomoci sněhová děla na sníh, který by se vyráběl přímo z mořské vody. Podle jejich propočtů je potřeba použít 7 400 gigatun sněhu v průběhu deseti let, aby se ledový povrch Antarktidy stabilizoval. Odebrání tohoto množství vody by znamenalo pokles hladiny o dva milimetry za rok.

Ve studii, kterou publikovali v odborném časopise Science Advances tvrdí, že na tento projekt by bylo potřeba vynaložit velké množství energie, protože by se mořská voda musela nejprve zbavit soli. Na to by bylo nezbytné vybudovat větrný park s 12 tisíc turbínami, odhadli potsdamští odborníci. negativem ovšem je, že stavba větrných parků by ohrozila dosavadní unikátní ekosystém a přírodní stanoviště mnoha druhů zvířat.

I když celý nápad vypadá na první pohled bláznivě, autoři studie tvrdí, že je užitečné o této variantě uvažovat alespoň v teoretické rovině. „Naše závěry naznačují, že ledový štít na západě Antarktidy může být stabilizován. Zjištění přesných podmínek takové operace je klíčové pro zvážení přínosů a rizik,“ míní autoři. Pokud by se měl takový projekt někdy realizovat, znamenalo by to extrémní technickou i časovou náročnost na jeho provedení.

