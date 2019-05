USA rozšířily obvinění vůči zakladateli WikiLeaks Assangeovi, hrozí mu 175 let vězení

Julian Assange Autor: čtk

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo australského zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange z dalších téměř dvou desítek trestných činů. Assange podle obvinění ohrozil národní bezpečnost USA nezákonným zveřejněním tajných dokumentů, včetně jmen tajných zdrojů. Pokud by Assange byl ve všech případech uznán vinným, hrozí mu v USA 175 let za mřížemi, jinými slovy doživotí, píše list The Guardian.