Tisíce lidí neví o své žloutence C, mohli se nakazit při operaci

Tisíce Čechů a Češek neví o tom, že žijí se žloutenkou typu C. Příznaky nejsou podle odborníků výrazné, může to být nechutenství nebo únava. Lidé se mohli nakazit při operaci nebo porodu do roku 1992, kdy se krevní transfuze ještě na tento virus netestovaly. Chronickou hepatitidu C má v Česku asi 50 tisíc lidí, mohou se úplně vyléčit.