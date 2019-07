Aktivista v čele Siemensu: Kaeser se rázně zastal německé kapitánky lodi s uprchlíky

Loď Sea Watch 3 aktivně ve Středozemním moři vyhledává a zachraňuje uprchlíky v nouzi, kteří se pokoušejí dostat do Evropy. Její kapitánka Carola Racketeová přes odpor italských úřadů přistála na italském ostrově Lampedusa a byla zadržena. V úterý 2. července večer byla na základě rozhodnutí italské soudkyně propuštěna.

Německé kapitánky se ještě před propuštěním zastal ředitel koncernu Siemens Joe Kaeser, který se často vyjadřuje k aktuálním politickým událostem. Jako jeden z mála šéfů německých koncernů, poznamenal německý deník Die Welt.

Paradoxně k jejímu zadržení přispěla digitální technologie firmy Siemens, kterou používá italská policie. Kaeser zdůraznil, že ten, kdo zachraňuje lidi, by měl být odměněn, nikoliv považován za zločince. „Ti, kteří zachraňují lidské životy, by neměli být zatýkáni. Naopak by to měli být ti, kteří zabíjejí a podporují nenávist,“ napsal manažer. Nedávno také odsoudil vraždu politika CDU Waltera Lübckeho, jenž byl zastřelen pravicovým extremistou, protože podporoval otevřenou imigrační politiku Angely Merkelové.

Vyjádření Kaesera pochválili odboráři z organizace IG Metall. „Pan Kaeser je dobrým příkladem. Lidé v nouzi mají být podporováni a také ti, kteří jim pomáhají,“ zdůraznil mluvčí IG Metall v Bavorsku Timo Günther. Firma Siemens se neobává, že by slova generálního ředitele měla negativní vliv na podnikání v Itálii.

Jednání německé kapitánky tvrdě odsoudil italský ministr vnitra Matteo Salvini z nacionalistické Ligy Severu. Salvini považuje nedovolený manévr lidi s uprchlíky v italském přístavu za svého druhu válečný akt. Rozhodnutí soudkyně o propuštění odsoudil a požaduje reformu italského soudnictví.

Racketeová v italském přístavu najela do menšího policejního člunu. Salvini označil loď německé neziskové organizace za pirátskou loď. Na palubě bylo 40 uprchlíků. Kapitánce hrozí pokuta ve výši 50 tisíc eur od italských úřadů za pašování lidí.

Jednatřicetiletá Němka je většinou domácích politiků vykreslována jako hrdinka. Zastal se jí také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. V Itálii je spíše vnímána jako nebezpečná rebelka a pašeračka lidí, jež porušuje platné zákony.

Expertka na námořní právo z univerzity v Kielu Nele Matz-Lücková vysvětlila, že povinností kapitána je zachránit ohrožené lidi na moři a dostat je do bezpečí. Na druhou stranu nemají přímořské státy povinnost je přijmout. Matz-Lücková nicméně odmítla Salviniho slova, že šlo o válečný akt ze strany německé kapitánky. Organizace Sea-Watch zdůraznila, že loď veškeré manévry prováděla velmi pomalu a nekonfrontačně.

Na podporu Racketeové lidé v Německu a Itálii vybrali během dvou dní přes milion eur (25 milionů korun). Peníze mají být určeny na zaplacení pokuty a na soudní výdaje, pokud dojde k procesu.

Francouzská vláda obvinila Itálii z hysterického chování. Salvini kritiku odmítl. Tvrdí, že Francie měla otevřít své přístavy pro uprchlíky z Afriky.

