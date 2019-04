Osud uprchlíků v Libyi: slouží vládě jako živé štíty a novodobí otroci

Situace v Libyi, která je pro mnoho uprchlíků z celého afrického kontinentu tranzitní zemí na cestě do Evropy, je nepřehledná. Na začátku dubna začal maršál Chalífa Haftar s útokem na hlavní město Tripolis, zástupci mezinárodně uznávané vlády tvrdí, že chce provést vojenský puč.

Ve třech záchytných střediscích ve městě je zadržováno na šest tisíc uprchlíků. Někteří z nich si postěžovali deníku The Guardian, že je zneužívají vládní milice, které je využívají jako živé štíty nebo pomocná síla s přesunem mrtvých vojáků.

Vládu takzvané národní jednoty vede Fáiz Sarrádž, jenž už varoval politiky EU, že v případě pádu jeho vlády přijede do Evropy 800 tisíc uprchlíků.

„Policie a vojáci nutí migranty, aby prováděli úklidové práce a pomáhali s přepravou zbraní. Ptají se jich, zda umí používat zbraně a střílet,“ uvedl jeden z migrantů zadržených v Tripolisu. Deník má k dispozici fotografie, na kterých jsou migranti ve vojenských uniformách vládních sil. To by naznačovalo, že jsou zneužíváni jako živé štíty. Takové jednání je válečným zločinem.

„Nutit civilisty, aby manipulovali se zbraněmi ve válečné zóně, je nezákonné a znamená to, že jsou vystaveni zbytečnému riziku,“ zdůraznila Judith Sunderlandová z neziskové organizace Human Rights Watch. Nutit je nosit vojenské uniformy podle ní dokazuje, že jsou používání jako rukojmí a živé štíty proti Haftarovým jednotkám. Vláda podle ní musí zadrženým uprchlíkům zajistit bezpečnost.

Střediska pro uprchlíky jsou proti zvyklostem často řízena vojáky. Evropská unie přitom posílá libyjské vládě miliony eur na to, aby vycvičila místní pobřežní stáž, jež má zamezit nelegální migraci z Libye přes Středozemní moře do Evropy. Uprchlíci si stěžují na to, že podmínky v Libyi nejsou bezpečné natolik, aby mohli v zemi zůstat. Před situací prý EU zavírá oči.

Někteří z nich tvrdí, že se ze země, které dlouhá léta vládl diktátor Muammar Kaddáfí, stalo místo pro obchod s lidmi. Uprchlíci často pracují jako novodobí otroci ve stavebnictví nebo zemědělství zadarmo, pouze za jídlo, případně cigarety.

Spojené státy již varovaly, že v případě rozšíření konfliktu v Libyi může dojít k obnovení moci Islámského státu. Deník The Washington Post napsal, že Haftara finančně podporuje Egypt, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty s cílem podkopat snahy Evropské unie tuto zemi stabilizovat. Politicky Haftara podpořila i Francie a Rusko. Haftar v 90. letech získal americké občanství a měl blízko k CIA.

Agentura AP upozornila, že konflikt může přerůst v občanskou válku. Haftarova Libyjská národní armáda (LNA) spojila různorodé skupiny, od zbytků armády po Kaddáfím, klanové bojovníky a ultrakonzervativní islamisty. Disponuje stíhačkami MiG, drony, vrtulníky, obrněnými vozidly.

Premiér Sarrádž je naopak technokratem bez vojenských zkušeností. Musí spoléhat na milice, které fungují jako zločinecké organizace, tvrdí německý expert na Libyi Wolfram Lacher. V jejich řadách se nacházejí salafisté stejně jako v řadách jednotek Haftara.

