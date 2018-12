S čínskou pomocí. Africká města budují první linky metra

„Tato zpráva by měla být poslední bez údajů ze subsaharské Afriky,“ uvádí Mezinárodní svaz veřejné dopravy (UITP) ke stavu podzemní dráhy ve světě za letošní rok. Data z pravidelného reportu organizace sdružující více než 1500 členů z 95 zemí se vztahují vždy k předchozímu roku a můžeme tedy konstatovat, že podmiňovací způsob už není na místě.

Letos v létě skutečně prezident Muhammadu Buhari (ano, ten, který musel nedávno vyvracet, že zemřel a byl nahrazen klonem) otevřel první metro linky v Abudže, hlavním městě Nigérie. Disponuje modrou a žlutou linkou, které mají dohromady dvanáct stanic a 45 kilometrů.

Nepřekvapí, že Nigérie vděčí za metro Číně. „Dovolte mi, aby vyjádřil uznání nigerijské vlády vládě Číny a Exim Bank of China za podporu tohoto i řady jiných projektů, které v současnosti v zemi probíhají,“ nechal se podle serveru GlobalRailNews.com při slavnostním uvedení do provozu slyšet Buhari. Podle agentury Bloomberg má výstavba metra pokračovat, po dokončení mít 290 kilometrů a celkem přijít na 824 milionů dolarů.

V Česku jezdí metro dlouho. Jeho výstavba se přesto neobejde bez much:

Ještě o tři roky dříve přitom začalo jezdit metro i v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. Tamní dvě linky přišly na 475 milionů dolarů a také na tomto projektu participovala Čína. Proč ho zpráva UITP ignoruje, není jasné. Důvodem však může být to, že více než podzemní dráhu připomíná tramvaj či městský vlak a v budoucnu by se podle CNN mělo stát součástí etiopské železniční sítě. To však do značné míry platí i pro metro v Abudže.

Nigérie, která je největším africkým producentem ropy, v posledních letech masivně investuje do infrastruktury. Také další subsaharské metro by proto mělo připadnout na tuto zemi. V současnosti vzniká v osmnáctimilionovém Lagosu. Plány výstavby dráhy sahají až do osmdesátých let, s realizací se však začalo teprve koncem minulého desetiletí.

Původní velmi optimistický termín dokončení už po třech letech vzal rychle za své a po mnoha zpožděních se v současnosti počítá se zahájením provozu na první modré lince v roce 2022. Ta má mít 27,5 kilometru a 13 stanic. V dlouhodobém horizontu se počítá až se sedmi linkami.

Zhruba ve stejné době jako v Lagosu by se poprvé mohli svést metrem i obyvatelé Abidžanu, největšího města Pobřeží slonoviny. Jeho výstavba odstartovala loni a na rozdíl od ostatních zemí se na projektu podílí hlavně Francouzi a Jihokorejci. Nejdříve by měla vzniknout severo-jižní linka s dvaceti stanicemi. Později se počítá i s druhou, východo-západní trasou.

