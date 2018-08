Rok po vyhlášení zákazu billboardů. U dálnic jsou stále stovky poutačů

Po téměř roce od zákazu billboardů jich v ochranném pásmu dálnic stále zůstává 700, zhruba stejný počet nelegálních poutačů byl odstraněn. Podle ministerstva by drtivá většina nelegálních reklam měla z okolí dálnic zmizet do konce roku. Největší provozovatel billboardů, firma Czech Outdoor, odstraní své nelegální poutače do konce září. Vedle uvedených 1400 nelegálních poutačů u dálnic je podobný počet u silnic 1. třídy, které spadají pod správu krajů.