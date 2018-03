Rekonstrukce D1 se o rok protáhne. Ťok to svedl na ekology

Dálnice se podle ministra opravit musí. „Protože když ji nepostavíme znovu za provozu, tak po ní nebudeme jezdit, protože se rozpadne,“ řekl.

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupy by celkové náklady na obnovení této tepny mezi Prahou a Brnem mohly vyjít na 19 miliard korun proti 22 miliardám předpokládaným při zahájení projektu. Ceny zakázek klesly v tendrech. „Letošní investice do D1, pokud bych nasčítal všechny ty úseky, které se budou dělat, se pohybují řádově kolem 3,5 miliardy korun,“ řekl.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli rekonstrukci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. Ve čtvrtek začali dělníci pracovat na nejdelším dálničním úseku mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru. Dnes by po zimní přestávce měly být obnoveny práce mezi exity 112 Jihlava a 119 Velký Beranov.

Do konce března budou stavaři pracovat celkem na pěti úsecích dálnice. „Naše ambice je zahájit až osm úseků,“ řekl Ťok k letošní stavební sezoně. Zahájení staveb brzdí to, že Děti Země napadly stavební povolení rozkladem. Podle údajů ŘSD jde o úseky Mirošovice - Hvězdonice, Velký Beranov - Měřín a Devět Křížů - Ostrovačice.

Na úsecích Ostředek - Šternov na Benešovsku a Velké Meziříčí - Lhotka na Ždársku budou práce pokračovat od 29. března a o den později bude obnovena stavba mezi Hořicemi a Koberovicemi na Pelhřimovsku. Ministr podotkl, že se už objevily titulky, že kvůli tomu doprava o Velikonocích zkolabuje. „My jsme ty Velikonoce vybrali právě kvůli tomu, že jsou tam čtyři volné dny,“ řekl. Dodal, že ve dvou z těchto dnů bývá slabší doprava.

V opravovaných úsecích dálnice je rychlost projíždějících aut snížená na 80 kilometrů v hodině. Úsekové měření rychlosti plánuje letos ministerstvo provádět na čtyřech místech. Na třech místech by měly být kamery zjara. Na dalším opravovaném dálničním úseku u Jihlavy by se podle dohody mělo o pořízení kamer postarat samo město Jihlava. „Pro město je to výhodné. Za pár desítek tisíc (korun) nakoupí kamery a ten příjem do rozpočtu je značný,“ uvedl Ťok.

Úsekové měření rychlosti mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem závisí na dokončení výběrového řízení na dodavatele, které se protahuje. „To bychom chtěli nasazovat až ve druhé polovině roku,“ řekl Kroupa.

Obnova dálnice mezi Velkým Meziříčím na 146. kilometru a Lhotkou na 153. kilometru loni nabrala dvouměsíční zpoždění, dopravu zdržovala ještě v lednu. Stavební firma Colas za to od ŘSD podle dřívějších údajů dostala penále 50 milionů korun. Firma musí podle Ťoka opravit povrch, který neudělala dobře, jinak podle něj zatím zpoždění dohnala.

