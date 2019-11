Příští rok chce stát otevřít 21 kilometrů nových dálnic, investice do infrastruktury porostou

Stavební práce na dálnici, ilustrační foto Autor: čtk

V příštím roce by mělo být v Česku zprovozněno 21 kilometrů nových dálnic. Jde o dva úseky karlovarské D6 a jeden úsek D48 u Frýdku-Místku. Dokončena by měla být také modernizace tří úseků D1 a 24 kilometrů obchvatů měst, informovalo ministerstvo dopravy. Stát dlouhodobě čelí kritice kvůli pomalé výstavbě. Letos se otevře 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly pouze čtyři kilometry.