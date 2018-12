Prasečí mor dorazil do Pekingu. Čína utratila 600 tisíc prasat

Čínské úřady léta tušily, že ten okamžik jednou přijde, a připravovaly krizové scénáře. Pět měsíců po prvním odhalení obávaného afrického moru se však šíření nedaří zastavit. V polovině listopadu zaznamenaly úřady nákazu v komerčních chovech v provincii S’-čchuan, kde se chová na 65 milionů prasat a jde o jeden z regionů s největší koncentrací vepřů na světě.

Počátkem prosince virus dorazil do Pekingu. Odborný server fleischwirtschaft.de citoval tamní ministerstvo zemědělství, podle kterého se nákaza objevila ve dvou komerčních chovech na jihozápadě metropole.

Celkově už v Číně utratili přes 600 tisíc kusů prasat. Pro srovnání, v Česku se podle Českého statistického úřadu chová zhruba 1,6 milionu prasat. Na čínské poměry se však stále jedná o poměrně malé číslo. Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) připadá na zemi zhruba polovina světového chovu, tedy asi půl miliardy prasat.

Podle ředitele úřadu pro chov a veterinární medicínu Fenga Zhongwu je zasaženo celkem 47 měst ve dvaceti provinciích. Zarážející je především rychlost, jakou se nákaza dokázala v zemi rozšířit a objevit v tisíce kilometrů vzdálených ohniscích. Na vině jsou pravděpodobně převozy zvířat napříč celou zemí. Podle FAO hrozí, že se mor z Číny rozšíří i do dalších zemí jihovýchodní Asie a na korejský poloostrov.

Na rozdíl od Evropy se v Číně šíří nákaza především mezi domácími prasaty. Ve většině případů byli jako šiřitelé identifikování lidé nebo dopravní prostředky, v menší míře pak zkrmování kuchyňských odpadů a infikování při samotném transportu zvířat. Úřady proto omezily možnosti přepravy a zakázaly krmení vepřů kuchyňskými odpady.

Podle německého deníku F.A.Z. byl virus objeven i v průmyslovém krmivu, což však popřel zástupce ředitele Čínského centra zdraví zvířat a epidemiologie (CAHEC) Huang Baoxu.

Mezitím byl zaregistrován v provincii Ťi-lin na severozápadě země i první případ nákazy divokého prasete. To může jednak vést k dalšímu nekontrolovatelnému šíření, podle ekologické organizace WWF však představuje riziko i pro úplně jiné zvíře. A sice tygra ussurijského, který se divočáky živí. Pokud by prasata začala hromadně vymírat, mohli by tygři přijít o zdroj potravy.

