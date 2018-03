„Zásah policie můžu potvrdit, ale bližší informace sdělovat nebudeme,“ uvádí Alžběta Cimová, mluvčí ministerstva vnitra. Že razie probíhá současně i v resortu Karly Šlechtové, potvrdil Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany. „Právo informovat si vyhradil dozorující státní zástupce,“ doplnila sama Šlechtová (za ANO).

Zásah probíhá ve spolupráci Vojenské policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu pod dohledem Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ). „Jsou prováděny úkony trestního řízení v podobě domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků spadajících pod rezort ministerstva obrany, Generální štáb armády ČR a Policejní prezidium ČR v souvislosti s prověřováním vybraných veřejných zakázek,“ upřesňuje Miloš Klátik z VSZ. Obviněn zatím nikdo nebyl.

Policisté se podle zjištění týdeníku Euro zaměřili na sídlo české pobočky mezinárodní společnosti Microsoft. „Můžeme potvrdit, že v naší pražské kanceláři probíhá vyšetřování. S českými úřady spolupracujeme a v tomto okamžiku nemůžeme poskytnout další informace,“ prohlásila Lenka Čábelová, manažerka komunikace firmy Microsoft Česko a Slovensko.

Jak uvedl Radiožurnál, vyšetřovatelé v průběhu úterka „zavítali“ i do společnosti AutoCont. Prý kvůli zakázce jiné firmy.

Programy Microsoftu nakupuje centrálně ministerstvo vnitra a jednotlivé resorty pak v rámci této rámcové smlouvy odebírají, co konkrétně potřebují.

Policejní razie přichází necelý měsíc poté, co se do čela českého Microsoftu postavil nový šéf. Začátkem března na post generálního ředitele českého a slovenského Microsoftu usedl Rudolf Urbánek, který vystřídal Biljanu Weberovou. Ta firmu vedla pět let.

